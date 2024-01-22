Полпред Якушев отметил бесчеловечность ВСУ при обстреле рынка в Донецке

22 января 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Якушев считает, что такие террористические акты не должны оставаться безнаказанными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повели себя бесчеловечно, когда решили обстрелять рынок в Донецке. В результате этого погибло 25 человек. «21 января, в выходной день, украинские террористы прицельно нанесли удары по рынку и магазинам города Донецк. Погибли и пострадали десятки людей. Среди раненых снова есть дети. Это была осознанная атака на мирных жителей, на семьи. Очередное доказательство бесчеловечности киевского режима», — сообщил Якушев. По его словам, такие террористические акты не должны оставаться безнаказанными. Полпред выразил слова поддержки жителям Донецка и соболезнования родным и близким погибших. Также он заявил, что Урал готов оказать помощь жителям Донбасса. ВСУ ударили по рынку в Донецке днем 21 января. Известно, что среди погибших есть двое детей. После этого Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повели себя бесчеловечно, когда решили обстрелять рынок в Донецке. В результате этого погибло 25 человек. «21 января, в выходной день, украинские террористы прицельно нанесли удары по рынку и магазинам города Донецк. Погибли и пострадали десятки людей. Среди раненых снова есть дети. Это была осознанная атака на мирных жителей, на семьи. Очередное доказательство бесчеловечности киевского режима», — сообщил Якушев. По его словам, такие террористические акты не должны оставаться безнаказанными. Полпред выразил слова поддержки жителям Донецка и соболезнования родным и близким погибших. Также он заявил, что Урал готов оказать помощь жителям Донбасса. ВСУ ударили по рынку в Донецке днем 21 января. Известно, что среди погибших есть двое детей. После этого Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.