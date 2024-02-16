На Украине обвинили разведку в победах российских войск

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР пропустило мощный удар российских войск

17 февраля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Разведчики Украины виновны в успехе ВС РФ, считает Сергей Кривонос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное управление разведки (ГУР) Украины виновно в успехах российских войск на фронте. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. По его мнение, руководство ГУР не учло возможности ВС РФ. «В продвижении российских войск в зоне спецоперации виновно Главное управление разведки (ГУР) Украины, поскольку оно не учло возможности России», — сказал Кривонос в видео на youtube-канале «Прямой». Он считает, что в сложившейся ситуации необходимо провести расследование провала украинской разведки для выяснения конкретных причин провала ВСУ. Кривонос также сравнил бои в летний период с тем, что происходит на передовой последние недели. По его словам, сейчас ситуация крайне напряженная. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. Решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джона Кирби, ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.

Главное управление разведки (ГУР) Украины виновно в успехах российских войск на фронте. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. По его мнение, руководство ГУР не учло возможности ВС РФ. «В продвижении российских войск в зоне спецоперации виновно Главное управление разведки (ГУР) Украины, поскольку оно не учло возможности России», — сказал Кривонос в видео на youtube-канале «Прямой». Он считает, что в сложившейся ситуации необходимо провести расследование провала украинской разведки для выяснения конкретных причин провала ВСУ. Кривонос также сравнил бои в летний период с тем, что происходит на передовой последние недели. По его словам, сейчас ситуация крайне напряженная. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. Решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джона Кирби, ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.