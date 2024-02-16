16 февраля 2024

На Украине обвинили разведку в победах российских войск

Генерал ВСУ Кривонос: ГУР пропустило мощный удар российских войск
© Служба новостей «URA.RU»
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Разведчики Украины виновны в успехе ВС РФ, считает Сергей Кривонос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное управление разведки (ГУР) Украины виновно в успехах российских войск на фронте. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. По его мнение, руководство ГУР не учло возможности ВС РФ.

«В продвижении российских войск в зоне спецоперации виновно Главное управление разведки (ГУР) Украины, поскольку оно не учло возможности России», — сказал Кривонос в видео на youtube-канале «Прямой». Он считает, что в сложившейся ситуации необходимо провести расследование провала украинской разведки для выяснения конкретных причин провала ВСУ.

Кривонос также сравнил бои в летний период с тем, что происходит на передовой последние недели. По его словам, сейчас ситуация крайне напряженная.

Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. Решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джона Кирби, ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины виновно в успехах российских войск на фронте. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос. По его мнение, руководство ГУР не учло возможности ВС РФ. «В продвижении российских войск в зоне спецоперации виновно Главное управление разведки (ГУР) Украины, поскольку оно не учло возможности России», — сказал Кривонос в видео на youtube-канале «Прямой». Он считает, что в сложившейся ситуации необходимо провести расследование провала украинской разведки для выяснения конкретных причин провала ВСУ. Кривонос также сравнил бои в летний период с тем, что происходит на передовой последние недели. По его словам, сейчас ситуация крайне напряженная. Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. Решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джона Кирби, ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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