Baza: военкора Коца задержали в Москве

19 февраля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

На Андрея Коца не будут заводить уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной весом два грамма в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Журналиста РИА Новости и брата [военкора] Александра Коца задержали ночью 10 февраля», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, у военкора нашли сверток с двумя граммами марихуаны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ ожидается. Авторы канала подчеркнули, что уголовное дело на Коца могут не заводить, так как у найденной марихуаны был небольшой вес. Однако отмечается, что на неизвестное лицо, которое занимается продажей веществ, будет возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами. Сам Коц в разговоре с Baza отказался комментировать свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — заявил он. Ранее в Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков, не зная, что за ним следит ФСБ. Мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.

Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной весом два грамма в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Журналиста РИА Новости и брата [военкора] Александра Коца задержали ночью 10 февраля», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, у военкора нашли сверток с двумя граммами марихуаны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ ожидается. Авторы канала подчеркнули, что уголовное дело на Коца могут не заводить, так как у найденной марихуаны был небольшой вес. Однако отмечается, что на неизвестное лицо, которое занимается продажей веществ, будет возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами. Сам Коц в разговоре с Baza отказался комментировать свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — заявил он. Ранее в Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков, не зная, что за ним следит ФСБ. Мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.