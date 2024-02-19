Baza: военкора Коца задержали в Москве

Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной весом два грамма в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.
«Журналиста РИА Новости и брата [военкора] Александра Коца задержали ночью 10 февраля», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, у военкора нашли сверток с двумя граммами марихуаны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ ожидается.
Авторы канала подчеркнули, что уголовное дело на Коца могут не заводить, так как у найденной марихуаны был небольшой вес. Однако отмечается, что на неизвестное лицо, которое занимается продажей веществ, будет возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами.
Сам Коц в разговоре с Baza отказался комментировать свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — заявил он.
Ранее в Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков, не зная, что за ним следит ФСБ. Мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.
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