Baza: военкора Коца задержали в Москве

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На Андрея Коца не будут заводить уголовное дело Фото:

Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной весом два грамма в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.

«Журналиста РИА Новости и брата [военкора] Александра Коца задержали ночью 10 февраля», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, у военкора нашли сверток с двумя граммами марихуаны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ ожидается.

Авторы канала подчеркнули, что уголовное дело на Коца могут не заводить, так как у найденной марихуаны был небольшой вес. Однако отмечается, что на неизвестное лицо, которое занимается продажей веществ, будет возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами.

Сам Коц в разговоре с Baza отказался комментировать свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — заявил он.

Ранее в Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков, не зная, что за ним следит ФСБ. Мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.

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Военного корреспондента Андрея Коца задержали с марихуаной весом два грамма в Москве. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Журналиста РИА Новости и брата [военкора] Александра Коца задержали ночью 10 февраля», — говорится в сообщении. По информации telegram-канала, у военкора нашли сверток с двумя граммами марихуаны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Москвы. Ответ ожидается. Авторы канала подчеркнули, что уголовное дело на Коца могут не заводить, так как у найденной марихуаны был небольшой вес. Однако отмечается, что на неизвестное лицо, которое занимается продажей веществ, будет возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотическими веществами. Сам Коц в разговоре с Baza отказался комментировать свое задержание. «Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать», — заявил он. Ранее в Тюменской области военный ушел в увольнение и попался на покупке наркотиков, не зная, что за ним следит ФСБ. Мужчину наказали штрафом в 20 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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