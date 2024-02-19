Развожаев попросил у Путина денег для жителей Севастополя

Губернатор Севастополя Максим Развожаев попросил у российского главы Владимира Путина выделить денег из президентского фонда для выплат жителям города, которые обороняли Севастополь в период Великой Отечественной войны от немецких захватчиков. С соответствующей просьбой губернатор выступил в преддверии 80-летия с момента освобождения города.
«Попросил главу государства дать поручение осуществить из президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города [в период ВОВ]», —
Президент в свою очередь поддержал идею. «Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», — ответил Путин. Полная стенограмма их беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Кроме того, глава Севастополя также обсудил с Путиным экономическое развитие города на ближайшее время.
Немецкие захватчики во времена Великой Отечественной войны начали штурм Севастополя 30 октября 1941 года. Только 4 июля 1942 года немцы заняли город. На захват города им понадобилось 250 дней. В мае 1944 года Севастополь был освобожден.
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