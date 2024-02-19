Развожаев попросил у Путина денег для жителей Севастополя

Путин поддержал идею Развожаева о выплатах жителям осажденного Севастополя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госсовет в Кремле. Москва, развожаев михаил
Максим Развожаев (на фото) попросил денег у Владимира Путина Фото:

Губернатор Севастополя Максим Развожаев попросил у российского главы Владимира Путина выделить денег из президентского фонда для выплат жителям города, которые обороняли Севастополь в период Великой Отечественной войны от немецких захватчиков. С соответствующей просьбой губернатор выступил в преддверии 80-летия с момента освобождения города.

«Попросил главу государства дать поручение осуществить из президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города [в период ВОВ]», — подчеркнул Максим Развожаев в своем telegram-канале.

Президент в свою очередь поддержал идею. «Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», — ответил Путин. Полная стенограмма их беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Кроме того, глава Севастополя также обсудил с Путиным экономическое развитие города на ближайшее время.

Немецкие захватчики во времена Великой Отечественной войны начали штурм Севастополя 30 октября 1941 года. Только 4 июля 1942 года немцы заняли город. На захват города им понадобилось 250 дней. В мае 1944 года Севастополь был освобожден.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Севастополя Максим Развожаев попросил у российского главы Владимира Путина выделить денег из президентского фонда для выплат жителям города, которые обороняли Севастополь в период Великой Отечественной войны от немецких захватчиков. С соответствующей просьбой губернатор выступил в преддверии 80-летия с момента освобождения города. «Попросил главу государства дать поручение осуществить из президентского фонда выплаты для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону и освобождение нашего города [в период ВОВ]», — подчеркнул Максим Развожаев в своем telegram-канале. Президент в свою очередь поддержал идею. «Хорошо, так и сделаем. Правильно, договорились», — ответил Путин. Полная стенограмма их беседы опубликована на официальном сайте Кремля. Кроме того, глава Севастополя также обсудил с Путиным экономическое развитие города на ближайшее время. Немецкие захватчики во времена Великой Отечественной войны начали штурм Севастополя 30 октября 1941 года. Только 4 июля 1942 года немцы заняли город. На захват города им понадобилось 250 дней. В мае 1944 года Севастополь был освобожден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...