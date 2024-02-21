В ФНС прокомментировали слухи о долгах Соловьева

Ведущий телепрограммы на канале «Россия-1», журналист Владимир Соловьев не является уклонистом от налогов, свои обязательства перед ведомством исполняет своевременно. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
«ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует», — сообщили в ФНС, передает РИА Новости. Так в ведомстве прокомментировали слухи о долгах журналиста перед налоговой.
В службе отметили, что все сообщения о якобы наличии у журналиста долгов перед ФНС являются фейком. Там отметили, что Соловьев все налоговые обязательства исполняет добросовестно.
В Telegram-каналах ранее расходилась информация о том, что якобы у Соловьева имеются долги перед налоговой службой. При этом неизвестные ссылались на базы ФНС.
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