В ФНС прокомментировали слухи о долгах Соловьева

ФНС РФ: сообщения о задолженностях Соловьева являются фейком

22 февраля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

ФНС не подтвердила наличие долгов у Соловьева Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ведущий телепрограммы на канале «Россия-1», журналист Владимир Соловьев не является уклонистом от налогов, свои обязательства перед ведомством исполняет своевременно. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. «ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует», — сообщили в ФНС, передает РИА Новости. Так в ведомстве прокомментировали слухи о долгах журналиста перед налоговой. В службе отметили, что все сообщения о якобы наличии у журналиста долгов перед ФНС являются фейком. Там отметили, что Соловьев все налоговые обязательства исполняет добросовестно. В Telegram-каналах ранее расходилась информация о том, что якобы у Соловьева имеются долги перед налоговой службой. При этом неизвестные ссылались на базы ФНС.

Ведущий телепрограммы на канале «Россия-1», журналист Владимир Соловьев не является уклонистом от налогов, свои обязательства перед ведомством исполняет своевременно. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. «ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует», — сообщили в ФНС, передает РИА Новости. Так в ведомстве прокомментировали слухи о долгах журналиста перед налоговой. В службе отметили, что все сообщения о якобы наличии у журналиста долгов перед ФНС являются фейком. Там отметили, что Соловьев все налоговые обязательства исполняет добросовестно. В Telegram-каналах ранее расходилась информация о том, что якобы у Соловьева имеются долги перед налоговой службой. При этом неизвестные ссылались на базы ФНС.