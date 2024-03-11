В Кремле прокомментировали назначение главкома ВМФ

Песков: указов о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ не было
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Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении адмирала Александра Моисеева на пост главы ВМФ. Он отметил, что открытых указов по этому вопросу еще не было.

«Есть указы с грифом „секретно“. Не могу комментировать. Каких-то открытых указов на этот счет не было», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Информация о назначении Моисеева и. о. главкома ВМФ появилась накануне. По словам источников, он заменил адмирала Николая Евменова.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении адмирала Александра Моисеева на пост главы ВМФ. Он отметил, что открытых указов по этому вопросу еще не было. «Есть указы с грифом „секретно“. Не могу комментировать. Каких-то открытых указов на этот счет не было», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Информация о назначении Моисеева и. о. главкома ВМФ появилась накануне. По словам источников, он заменил адмирала Николая Евменова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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