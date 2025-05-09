Между ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции нет никакой разницы. Такое заявление сделала 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич.
«По-моему, разницы нет между ветеранами ВОВ и участниками СВО, абсолютно», — передает слова Ганич РИА Новости. Она подчеркнула, что и те, и другие воюют от всей души. Лариса сообщила, что ее семья была эвакуирована в Киргизию во время блокады, а после войны они вернулись в Ленинград.
Она выразила удивление тем, как современные мужчины смогли проявить героизм в условиях конфликта, хотя раньше сомневалась в их способности защищать свою землю. Также Ганич отметила, что ее дочь покинула Мариуполь за день до начала СВО и не планирует возвращаться. В ответ на вопрос о конфликте с Украиной, блокадница призвала людей осознать страдания, которые испытала её семья во времена войны.
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