Блокадница заявила об отсутствии разницы между ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО

Блокадница Ганич: между ветеранами ВОВ и солдатами СВО нет разницы
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Ганич подчеркнула, что участники СВО воюют от всей души
Ганич подчеркнула, что участники СВО воюют от всей души Фото:
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Между ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции нет никакой разницы. Такое заявление сделала 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич.

«По-моему, разницы нет между ветеранами ВОВ и участниками СВО, абсолютно», — передает слова Ганич РИА Новости. Она подчеркнула, что и те, и другие воюют от всей души. Лариса сообщила, что ее семья была эвакуирована в Киргизию во время блокады, а после войны они вернулись в Ленинград.

Она выразила удивление тем, как современные мужчины смогли проявить героизм в условиях конфликта, хотя раньше сомневалась в их способности защищать свою землю. Также Ганич отметила, что ее дочь покинула Мариуполь за день до начала СВО и не планирует возвращаться. В ответ на вопрос о конфликте с Украиной, блокадница призвала людей осознать страдания, которые испытала её семья во времена войны.

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Между ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции нет никакой разницы. Такое заявление сделала 89-летняя блокадница Ленинграда Лариса Ганич. «По-моему, разницы нет между ветеранами ВОВ и участниками СВО, абсолютно», — передает слова Ганич РИА Новости. Она подчеркнула, что и те, и другие воюют от всей души. Лариса сообщила, что ее семья была эвакуирована в Киргизию во время блокады, а после войны они вернулись в Ленинград. Она выразила удивление тем, как современные мужчины смогли проявить героизм в условиях конфликта, хотя раньше сомневалась в их способности защищать свою землю. Также Ганич отметила, что ее дочь покинула Мариуполь за день до начала СВО и не планирует возвращаться. В ответ на вопрос о конфликте с Украиной, блокадница призвала людей осознать страдания, которые испытала её семья во времена войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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