Следствие подтвердило, что экс-глава «Ленфильма» Щербаков скрывается в Турции

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова Фото:

Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков скрывается в Турции. Эту информацию подтвердило следствие. Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова.

«По данным следствия, он скрылся от правосудия в Турции и объявлен в международный розыск», — пишет ТАСС. Представитель прокуратуры во время заседания суда также отметила, что Щербаков скрылся от следствия за границей, а заочный арест позволит осуществлять международный розыск.

Ранее заочного ареста Щербакова и экс-пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого потребовало следствие. По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В розыск Щербакова объявили в середине февраля. По словам инсайдеров URA.RU, он покинул Россию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов просил деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня».

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Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков скрывается в Турции. Эту информацию подтвердило следствие. Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова. «По данным следствия, он скрылся от правосудия в Турции и объявлен в международный розыск», — пишет ТАСС. Представитель прокуратуры во время заседания суда также отметила, что Щербаков скрылся от следствия за границей, а заочный арест позволит осуществлять международный розыск. Ранее заочного ареста Щербакова и экс-пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого потребовало следствие. По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В розыск Щербакова объявили в середине февраля. По словам инсайдеров URA.RU, он покинул Россию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов просил деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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