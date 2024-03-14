Следствие подтвердило, что экс-глава «Ленфильма» Щербаков скрывается в Турции

14 марта 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков скрывается в Турции. Эту информацию подтвердило следствие. Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова. «По данным следствия, он скрылся от правосудия в Турции и объявлен в международный розыск», — пишет ТАСС. Представитель прокуратуры во время заседания суда также отметила, что Щербаков скрылся от следствия за границей, а заочный арест позволит осуществлять международный розыск. Ранее заочного ареста Щербакова и экс-пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого потребовало следствие. По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В розыск Щербакова объявили в середине февраля. По словам инсайдеров URA.RU, он покинул Россию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов просил деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков скрывается в Турции. Эту информацию подтвердило следствие. Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Федора Щербакова. «По данным следствия, он скрылся от правосудия в Турции и объявлен в международный розыск», — пишет ТАСС. Представитель прокуратуры во время заседания суда также отметила, что Щербаков скрылся от следствия за границей, а заочный арест позволит осуществлять международный розыск. Ранее заочного ареста Щербакова и экс-пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого потребовало следствие. По словам источников ТАСС в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В розыск Щербакова объявили в середине февраля. По словам инсайдеров URA.RU, он покинул Россию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов просил деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня».