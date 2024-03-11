Следствие требует заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова

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Дни ПиАр-2018 РАСО в Москве. Интервью с Евгением Минченко. Москва, щербаков федор
Федор Щербаков был объявлен в розыск в середине февраля Фото:

Следствие требует заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы.

«Следователи МВД обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого. Оба обвиняются по п. „б“ ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)», — сказали в суде агентству ТАСС. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что и Жмуцкий, и Щербаков проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

Экс-главу «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск в середине февраля. Близкие к Щербакову инсайдеры ранее сообщали, что он уехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по некоторым проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову и еще одному фигуранту дела, Станиславу Дейнеко, до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов и Дейнеко просили деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня».

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Следствие требует заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы. «Следователи МВД обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого. Оба обвиняются по п. „б“ ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)», — сказали в суде агентству ТАСС. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что и Жмуцкий, и Щербаков проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Экс-главу «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск в середине февраля. Близкие к Щербакову инсайдеры ранее сообщали, что он уехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко был арестован его партнер по некоторым проектам Антон Сафонов. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонову и еще одному фигуранту дела, Станиславу Дейнеко, до 14 мая. По данным ТАСС, Сафонов и Дейнеко просили деньги у Бровко в обмен на блок на негатив в telegram-канале «Небрехня».
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