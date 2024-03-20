Разведчики показали американский Abrams изнутри. Видео

20 марта 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Российские военные попали внутрь американского танка Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский спецназ смог получить доступ к подбитому американскому танку Abrams, находившемуся в селе Бердычи. Военные зафиксировали его внутреннюю часть на видео. «Российский спецназ добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и снял видео изнутри», — сообщает РИА Новости. По информации разведчиков из группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший», целью российских бойцов было осмотреть поврежденную машину и собрать полезные образцы техники для анализа. Специалисты смогли запечатлеть механизмы системы управления огнем, приборы наблюдения и боевую укладку. В процессе выполнения задания, разведчики оказались под прицельным огнем ВСУ, заключили военные. Американский офицер Майк Ридмюллер заявил, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Он считает, что наличие большого количества дешевых дронов над полем боя приводит к тому, что каждый раз, когда танк ломается близко к передовой, они атакуют его. Танки Abrams оказались уязвимыми и не являются «непобедимым чудесным оружием», какими их ранее представляли, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский спецназ смог получить доступ к подбитому американскому танку Abrams, находившемуся в селе Бердычи. Военные зафиксировали его внутреннюю часть на видео. «Российский спецназ добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и снял видео изнутри», — сообщает РИА Новости. По информации разведчиков из группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший», целью российских бойцов было осмотреть поврежденную машину и собрать полезные образцы техники для анализа. Специалисты смогли запечатлеть механизмы системы управления огнем, приборы наблюдения и боевую укладку. В процессе выполнения задания, разведчики оказались под прицельным огнем ВСУ, заключили военные. Американский офицер Майк Ридмюллер заявил, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий на поле боя на Украине. Он считает, что наличие большого количества дешевых дронов над полем боя приводит к тому, что каждый раз, когда танк ломается близко к передовой, они атакуют его. Танки Abrams оказались уязвимыми и не являются «непобедимым чудесным оружием», какими их ранее представляли, передает «Ридус».