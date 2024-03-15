США предупредили Украину о новых потерях Abrams

США следует подготовиться к тому, что Украина будет и дальше терять американские танки Abrams в боях с Россией. Об этом пишет американский журналист Дэвид Акс.
«Привыкайте видеть подбитые и брошенные американские Abrams на Украине», — подчеркнул Дэвид Акс, ссылаясь на репортера Габриэля Сильвейру. Последний занимается исследованием работы танков во время конфликта на Украине. Материал
Акс подчеркнул, что Abrams не является неуязвимым танком. Такая техника зачастую становится жертвой российского вооружения, такого как ракетный комплекс «Корнет».
Чуть более, чем за полмесяца российские солдаты смогли уничтожить шесть Abrams. Первый из них был поражен еще 26 февраля.
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