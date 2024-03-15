США предупредили Украину о новых потерях Abrams

Обозреватель Forbes Акс призвал приготовиться к новым потерям Abrams на Украине

15 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

США продолжат терять Abrams, передает Дэвид Акс Фото: Министерство обороны Великобритании США следует подготовиться к тому, что Украина будет и дальше терять американские танки Abrams в боях с Россией. Об этом пишет американский журналист Дэвид Акс. «Привыкайте видеть подбитые и брошенные американские Abrams на Украине», — подчеркнул Дэвид Акс, ссылаясь на репортера Габриэля Сильвейру. Последний занимается исследованием работы танков во время конфликта на Украине. Материал публикует Forbes. Акс подчеркнул, что Abrams не является неуязвимым танком. Такая техника зачастую становится жертвой российского вооружения, такого как ракетный комплекс «Корнет». Чуть более, чем за полмесяца российские солдаты смогли уничтожить шесть Abrams. Первый из них был поражен еще 26 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США следует подготовиться к тому, что Украина будет и дальше терять американские танки Abrams в боях с Россией. Об этом пишет американский журналист Дэвид Акс. «Привыкайте видеть подбитые и брошенные американские Abrams на Украине», — подчеркнул Дэвид Акс, ссылаясь на репортера Габриэля Сильвейру. Последний занимается исследованием работы танков во время конфликта на Украине. Материал публикует Forbes. Акс подчеркнул, что Abrams не является неуязвимым танком. Такая техника зачастую становится жертвой российского вооружения, такого как ракетный комплекс «Корнет». Чуть более, чем за полмесяца российские солдаты смогли уничтожить шесть Abrams. Первый из них был поражен еще 26 февраля.