Стало известно о состоянии мальчика, которого сбили террористы из «Крокуса»

Мальчика, которого сбили террористы из «Крокуса», готовят ко второй операции

25 марта 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Мальчику уже провели одну операцию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Восьмилетний хоккеист Илья, которого сбила машина террористов, атаковавших «Крокус», прооперирован и готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика. «Готовится ко второй операции. <…> Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — рассказала мама мальчика. По ее словам, помощь также оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэрия Москвы. Женщина поблагодарила хоккейные команды КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор» за поддержку. Террористы сбили Илью, когда пытались скрыться с места теракта. За рулем находился Далерджон Мирзоев. Мальчик получил серьезные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, перелом левой бедренной кости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетний хоккеист Илья, которого сбила машина террористов, атаковавших «Крокус», прооперирован и готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика. «Готовится ко второй операции. <…> Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — рассказала мама мальчика. По ее словам, помощь также оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэрия Москвы. Женщина поблагодарила хоккейные команды КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор» за поддержку. Террористы сбили Илью, когда пытались скрыться с места теракта. За рулем находился Далерджон Мирзоев. Мальчик получил серьезные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, перелом левой бедренной кости.