Стало известно о состоянии мальчика, которого сбили террористы из «Крокуса»

Мальчика, которого сбили террористы из «Крокуса», готовят ко второй операции
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Мальчику уже провели одну операцию Фото:
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Восьмилетний хоккеист Илья, которого сбила машина террористов, атаковавших «Крокус», прооперирован и готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика.

«Готовится ко второй операции. <…> Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — рассказала мама мальчика.

По ее словам, помощь также оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэрия Москвы. Женщина поблагодарила хоккейные команды КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор» за поддержку.

Террористы сбили Илью, когда пытались скрыться с места теракта. За рулем находился Далерджон Мирзоев. Мальчик получил серьезные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, перелом левой бедренной кости.

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Восьмилетний хоккеист Илья, которого сбила машина террористов, атаковавших «Крокус», прооперирован и готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика. «Готовится ко второй операции. <…> Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — рассказала мама мальчика. По ее словам, помощь также оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэрия Москвы. Женщина поблагодарила хоккейные команды КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор» за поддержку. Террористы сбили Илью, когда пытались скрыться с места теракта. За рулем находился Далерджон Мирзоев. Мальчик получил серьезные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, перелом левой бедренной кости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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