Стало известно о состоянии мальчика, которого сбили террористы из «Крокуса»

Восьмилетний хоккеист Илья, которого сбила машина террористов, атаковавших «Крокус», прооперирован и готовится ко второй операции. Об этом ТАСС рассказала мама мальчика.
«Готовится ко второй операции. <…> Мне звонят из Владивостока, из Южно-Африканской Республики, из Белоруссии. Поддержка просто колоссальная», — рассказала мама мальчика.
По ее словам, помощь также оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэрия Москвы. Женщина поблагодарила хоккейные команды КХЛ — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Трактор» за поддержку.
Террористы сбили Илью, когда пытались скрыться с места теракта. За рулем находился Далерджон Мирзоев. Мальчик получил серьезные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма грудной клетки, перелом левой бедренной кости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.