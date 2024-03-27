Сотрудник «Крокуса» рассказал, что помогло спасти большинство людей

RT: сотрудникам «Крокуса» проводили инструктаж на случай терактов

27 марта 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

После начала стрельбы в «Крокусе», сотрудники действовали по инструкции Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» За две недели до трагедии сотрудникам «Крокус Сити Холла» проводили инструктаж на случай терактов. Об этом сообщил один их работников, отметив, что это помогло спасти большое количество людей. «Выводили людей через Экспо, но не через главный вход — через него ведь заходили террористы. Но в целом мы действовали по плану», — рассказал сотрудник «Крокус Сити Холла» RT. Он добавил, что, когда началась стрельба моментально вспомнил инструкцию, не растерялся и действовал в соответствии с планом. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 143 человека. Глава концертного зала Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За две недели до трагедии сотрудникам «Крокус Сити Холла» проводили инструктаж на случай терактов. Об этом сообщил один их работников, отметив, что это помогло спасти большое количество людей. «Выводили людей через Экспо, но не через главный вход — через него ведь заходили террористы. Но в целом мы действовали по плану», — рассказал сотрудник «Крокус Сити Холла» RT. Он добавил, что, когда началась стрельба моментально вспомнил инструкцию, не растерялся и действовал в соответствии с планом. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, при теракте погибли 143 человека. Глава концертного зала Араз Агаларов и его сын направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», сообщает «Национальная служба новостей».