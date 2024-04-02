Происшествия Shot: в Таиланде россиянина обезвредили электрошокером после дебоша в отеле. Видео 02 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 + Алексндр Толстов может быть депортирован после дебоша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россиянин Александр Толстов устроил драку в одном из местных отелей в Таиланде. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Авторы канала сообщили, что пьяного мужчину обезвредили электрошокером. «Сначала мужчина устроил [драку] <…> в отеле, а после отчаянно дрался с полицейскими, пока те его не обезвредили электрошокером», — говорится в сообщении. Видео драки опубликовано в telegram-канале. Авторы канала отметили, что мужчине грозит штраф и депортация. Отмечается, что Толстов находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего агрессивно вел себя и нападал на окружающих. Ранее Туристическая полиция Таиланда сообщила, что 17-летний россиянин пытался убить свою мать. Подростка задержали. Женщине была оказана медицинская помощь из-за ранений острым предметом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россиянин Александр Толстов устроил драку в одном из местных отелей в Таиланде. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Авторы канала сообщили, что пьяного мужчину обезвредили электрошокером. «Сначала мужчина устроил [драку] <…> в отеле, а после отчаянно дрался с полицейскими, пока те его не обезвредили электрошокером», — говорится в сообщении. Видео драки опубликовано в telegram-канале. Авторы канала отметили, что мужчине грозит штраф и депортация. Отмечается, что Толстов находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего агрессивно вел себя и нападал на окружающих. Ранее Туристическая полиция Таиланда сообщила, что 17-летний россиянин пытался убить свою мать. Подростка задержали. Женщине была оказана медицинская помощь из-за ранений острым предметом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям