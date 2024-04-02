Россиянин Александр Толстов устроил драку в одном из местных отелей в Таиланде. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Авторы канала сообщили, что пьяного мужчину обезвредили электрошокером.
«Сначала мужчина устроил [драку] <…> в отеле, а после отчаянно дрался с полицейскими, пока те его не обезвредили электрошокером», — говорится в сообщении. Видео драки опубликовано в telegram-канале.
Авторы канала отметили, что мужчине грозит штраф и депортация. Отмечается, что Толстов находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего агрессивно вел себя и нападал на окружающих.
Ранее Туристическая полиция Таиланда сообщила, что 17-летний россиянин пытался убить свою мать. Подростка задержали. Женщине была оказана медицинская помощь из-за ранений острым предметом.
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