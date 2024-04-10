В США признали, что их дроны непригодны для боев на Украине

WSJ: дроны Skydio недостаточно развиты для конфликта на Украине

10 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Дроны, поставляемые США на Украину, не справляются с российскими системами РЭБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния. Об этом написали в издании The Wall Street Journal. «Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — передает издание слова исполнительного директора Skydio Адама Брая. Бизнесмен также назвал свои беспилотники «не очень успешными для передовой». По словам старшего аналитика украинской организации Come Back Alive Николая Белескова, эти БПЛА «недостаточно развиты» для боевых действий. В материале уточнили, что беспилотники Skydio не справляются с российскими системами РЭБ и блокировкой GPS. Зачастую эти дроны не могут вернуться на точку запуска или вовсе взлететь, а также не преодолевают заявленные расстояния. Из-за непригодности дронов из США Украина начала использовать более дешевую китайскую продукцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния. Об этом написали в издании The Wall Street Journal. «Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — передает издание слова исполнительного директора Skydio Адама Брая. Бизнесмен также назвал свои беспилотники «не очень успешными для передовой». По словам старшего аналитика украинской организации Come Back Alive Николая Белескова, эти БПЛА «недостаточно развиты» для боевых действий. В материале уточнили, что беспилотники Skydio не справляются с российскими системами РЭБ и блокировкой GPS. Зачастую эти дроны не могут вернуться на точку запуска или вовсе взлететь, а также не преодолевают заявленные расстояния. Из-за непригодности дронов из США Украина начала использовать более дешевую китайскую продукцию.