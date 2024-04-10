В США признали, что их дроны непригодны для боев на Украине

Американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния. Об этом написали в издании The Wall Street Journal.
«Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — передает издание слова исполнительного директора Skydio Адама Брая. Бизнесмен также назвал свои беспилотники «не очень успешными для передовой».
По словам старшего аналитика украинской организации Come Back Alive Николая Белескова, эти БПЛА «недостаточно развиты» для боевых действий. В материале уточнили, что беспилотники Skydio не справляются с российскими системами РЭБ и блокировкой GPS. Зачастую эти дроны не могут вернуться на точку запуска или вовсе взлететь, а также не преодолевают заявленные расстояния. Из-за непригодности дронов из США Украина начала использовать более дешевую китайскую продукцию.
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Американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния. Об этом написали в издании The Wall Street Journal. «Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», — передает издание слова исполнительного директора Skydio Адама Брая. Бизнесмен также назвал свои беспилотники «не очень успешными для передовой». По словам старшего аналитика украинской организации Come Back Alive Николая Белескова, эти БПЛА «недостаточно развиты» для боевых действий. В материале уточнили, что беспилотники Skydio не справляются с российскими системами РЭБ и блокировкой GPS. Зачастую эти дроны не могут вернуться на точку запуска или вовсе взлететь, а также не преодолевают заявленные расстояния. Из-за непригодности дронов из США Украина начала использовать более дешевую китайскую продукцию.