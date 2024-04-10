Артемий Лебедев рассказал, какой совет он бы дал Путину

Артемий Лебедев дал бы совет Путину насчет СИЗО в России

10 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

По словам Артемия Лебедева, условия содержания в СИЗО нуждаются в реформировании Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Систему следственных изоляторов необходимо реформировать из-за жестких условий содержания. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев во время интервью youtube-каналу Metametrica. «То есть ты еще не обвинен, тебе еще не дали срок, ты еще не судим, но тебе в СИЗО уже хуже, чем в тюрьме. В СИЗО хуже, чем на зоне. Там абсолютно чудовищные условия содержания — непонятно [зачем]. То есть это просто максимальное унижение», — заявил Лебедев. По его словам, эта система направлена на изоляцию подозреваемого, чтобы исключить его влияние на свидетелей. Однако, такие условия содержания неприемлемы для людей и должны быть более комфортными: с телевизором, удобной кроватью и библиотекой, считает Лебедев. URA.RU сообщало, что блогер Артемий Лебедев защитил студента УрФУ, раскритиковавшего деятельность главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Блогер оценил поступок молодого человека, как «потрясающий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Систему следственных изоляторов необходимо реформировать из-за жестких условий содержания. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев во время интервью youtube-каналу Metametrica. «То есть ты еще не обвинен, тебе еще не дали срок, ты еще не судим, но тебе в СИЗО уже хуже, чем в тюрьме. В СИЗО хуже, чем на зоне. Там абсолютно чудовищные условия содержания — непонятно [зачем]. То есть это просто максимальное унижение», — заявил Лебедев. По его словам, эта система направлена на изоляцию подозреваемого, чтобы исключить его влияние на свидетелей. Однако, такие условия содержания неприемлемы для людей и должны быть более комфортными: с телевизором, удобной кроватью и библиотекой, считает Лебедев. URA.RU сообщало, что блогер Артемий Лебедев защитил студента УрФУ, раскритиковавшего деятельность главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Блогер оценил поступок молодого человека, как «потрясающий».