Артемий Лебедев рассказал, какой совет он бы дал Путину

Артемий Лебедев дал бы совет Путину насчет СИЗО в России
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По словам Артемия Лебедева, условия содержания в СИЗО нуждаются в реформировании Фото:

Систему следственных изоляторов необходимо реформировать из-за жестких условий содержания. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев во время интервью youtube-каналу Metametrica.

«То есть ты еще не обвинен, тебе еще не дали срок, ты еще не судим, но тебе в СИЗО уже хуже, чем в тюрьме. В СИЗО хуже, чем на зоне. Там абсолютно чудовищные условия содержания — непонятно [зачем]. То есть это просто максимальное унижение», — заявил Лебедев.

По его словам, эта система направлена на изоляцию подозреваемого, чтобы исключить его влияние на свидетелей. Однако, такие условия содержания неприемлемы для людей и должны быть более комфортными: с телевизором, удобной кроватью и библиотекой, считает Лебедев.

URA.RU сообщало, что блогер Артемий Лебедев защитил студента УрФУ, раскритиковавшего деятельность главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Блогер оценил поступок молодого человека, как «потрясающий».

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Систему следственных изоляторов необходимо реформировать из-за жестких условий содержания. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев во время интервью youtube-каналу Metametrica. «То есть ты еще не обвинен, тебе еще не дали срок, ты еще не судим, но тебе в СИЗО уже хуже, чем в тюрьме. В СИЗО хуже, чем на зоне. Там абсолютно чудовищные условия содержания — непонятно [зачем]. То есть это просто максимальное унижение», — заявил Лебедев. По его словам, эта система направлена на изоляцию подозреваемого, чтобы исключить его влияние на свидетелей. Однако, такие условия содержания неприемлемы для людей и должны быть более комфортными: с телевизором, удобной кроватью и библиотекой, считает Лебедев. URA.RU сообщало, что блогер Артемий Лебедев защитил студента УрФУ, раскритиковавшего деятельность главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Блогер оценил поступок молодого человека, как «потрясающий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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