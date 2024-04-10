Артемий Лебедев рассказал, какой совет он бы дал Путину

Систему следственных изоляторов необходимо реформировать из-за жестких условий содержания. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев во время интервью youtube-каналу Metametrica.
«То есть ты еще не обвинен, тебе еще не дали срок, ты еще не судим, но тебе в СИЗО уже хуже, чем в тюрьме. В СИЗО хуже, чем на зоне. Там абсолютно чудовищные условия содержания — непонятно [зачем]. То есть это просто максимальное унижение», — заявил Лебедев.
По его словам, эта система направлена на изоляцию подозреваемого, чтобы исключить его влияние на свидетелей. Однако, такие условия содержания неприемлемы для людей и должны быть более комфортными: с телевизором, удобной кроватью и библиотекой, считает Лебедев.
URA.RU сообщало, что блогер Артемий Лебедев защитил студента УрФУ, раскритиковавшего деятельность главы «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Блогер оценил поступок молодого человека, как «потрясающий».
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