В Британии рассказали об отказе ВСУ подчиняться Сырскому

Часть подразделений Вооруженных сил Украины, приближенных к экс-главкому Валерию Залужному, отказываются выполнять приказы нынешнего командующего Александра Сырского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Кажется, что между генералом Сырским и частью подразделений ВСУ развивается кризис. Похоже, что речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Они не хотят подчиняться приказам Сырского», —
По словам Меркуриса, такое поведение было замечено со стороны третьей бригады, состоящей из бойцов запрещенного в РФ и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*. Он подчеркнул, что расформирование 67-й отдельной механизированной бригады также было обусловлено регулярным неподчинением.
Главком ВСУ расформировал 67-ю бригаду 15 апреля. В своих аккаунтах в соцсетях украинские бойцы заявили, что командование переводит их в другие подразделения, передает «Царьград».
*Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией
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