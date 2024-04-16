16 апреля 2024

В Британии рассказали об отказе ВСУ подчиняться Сырскому

Меркурис: приближенные к Залужному бригады ВСУ отказываются подчиняться Сырскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Наиболее идеологические подразделения ВСУ отказываются подчиняться Александру Сырскому Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Часть подразделений Вооруженных сил Украины, приближенных к экс-главкому Валерию Залужному, отказываются выполнять приказы нынешнего командующего Александра Сырского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Кажется, что между генералом Сырским и частью подразделений ВСУ развивается кризис. Похоже, что речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Они не хотят подчиняться приказам Сырского», — заявил Меркурис в своем youtube-канале.

По словам Меркуриса, такое поведение было замечено со стороны третьей бригады, состоящей из бойцов запрещенного в РФ и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*. Он подчеркнул, что расформирование 67-й отдельной механизированной бригады также было обусловлено регулярным неподчинением.

Главком ВСУ расформировал 67-ю бригаду 15 апреля. В своих аккаунтах в соцсетях украинские бойцы заявили, что командование переводит их в другие подразделения, передает «Царьград».

*Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией

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Часть подразделений Вооруженных сил Украины, приближенных к экс-главкому Валерию Залужному, отказываются выполнять приказы нынешнего командующего Александра Сырского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. «Кажется, что между генералом Сырским и частью подразделений ВСУ развивается кризис. Похоже, что речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Они не хотят подчиняться приказам Сырского», — заявил Меркурис в своем youtube-канале. По словам Меркуриса, такое поведение было замечено со стороны третьей бригады, состоящей из бойцов запрещенного в РФ и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*. Он подчеркнул, что расформирование 67-й отдельной механизированной бригады также было обусловлено регулярным неподчинением. Главком ВСУ расформировал 67-ю бригаду 15 апреля. В своих аккаунтах в соцсетях украинские бойцы заявили, что командование переводит их в другие подразделения, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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