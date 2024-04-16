В Британии рассказали об отказе ВСУ подчиняться Сырскому

Меркурис: приближенные к Залужному бригады ВСУ отказываются подчиняться Сырскому

17 апреля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Наиболее идеологические подразделения ВСУ отказываются подчиняться Александру Сырскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть подразделений Вооруженных сил Украины, приближенных к экс-главкому Валерию Залужному, отказываются выполнять приказы нынешнего командующего Александра Сырского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. «Кажется, что между генералом Сырским и частью подразделений ВСУ развивается кризис. Похоже, что речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Они не хотят подчиняться приказам Сырского», — заявил Меркурис в своем youtube-канале. По словам Меркуриса, такое поведение было замечено со стороны третьей бригады, состоящей из бойцов запрещенного в РФ и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*. Он подчеркнул, что расформирование 67-й отдельной механизированной бригады также было обусловлено регулярным неподчинением. Главком ВСУ расформировал 67-ю бригаду 15 апреля. В своих аккаунтах в соцсетях украинские бойцы заявили, что командование переводит их в другие подразделения, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть подразделений Вооруженных сил Украины, приближенных к экс-главкому Валерию Залужному, отказываются выполнять приказы нынешнего командующего Александра Сырского. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. «Кажется, что между генералом Сырским и частью подразделений ВСУ развивается кризис. Похоже, что речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Они не хотят подчиняться приказам Сырского», — заявил Меркурис в своем youtube-канале. По словам Меркуриса, такое поведение было замечено со стороны третьей бригады, состоящей из бойцов запрещенного в РФ и признанного террористическим нацбатальона «Азов»*. Он подчеркнул, что расформирование 67-й отдельной механизированной бригады также было обусловлено регулярным неподчинением. Главком ВСУ расформировал 67-ю бригаду 15 апреля. В своих аккаунтах в соцсетях украинские бойцы заявили, что командование переводит их в другие подразделения, передает «Царьград». *Нацбатальон «Азов» признан запрещенной в России террористической организацией