В Россию начнут поставлять китайские аппараты МРТ

18 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Импорт поможет РФ увеличить объем томографов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский фармацевтический холдинг «Р-Фарм» может начать импортировать томографы китайской MinFound. Об этом сообщил источник, знакомый с планом компании. «Китайский производитель томографов MinFound регистрирует в России свою продукцию, а ее дистрибуцией может заняться „Р-Фарм“, основанная Алексеем Репиком», — рассказал источник « Коммерсанту ». Это даст преимущество российской компании увеличить объем томографов, который в прошлом году сократился вдвое. Как сообщил международный директор по продуктам MinFound Натан Сю, производитель регистрирует в РФ аппараты позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии (ПЭТ/КТ и КТ) вместе с «Р-Фарм». Стороны уже заключили эксклюзивное лицензионное соглашение. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. В частности, финская компания, которая производит препарат с метилпреднизолоном, ушла с рынка РФ. Поэтому сейчас в некоторых аптеках наблюдается дефицит. Кроме того, в 2025 году ожидается дефицит препарата от гепатита С «Зепатир», которому нет аналогов в России. Американская компания MSD не будет продлевать контракт по поставкам в следующем году. URA.RU рассказало, какие препараты пропали, а какие появились для их замены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский фармацевтический холдинг «Р-Фарм» может начать импортировать томографы китайской MinFound. Об этом сообщил источник, знакомый с планом компании. «Китайский производитель томографов MinFound регистрирует в России свою продукцию, а ее дистрибуцией может заняться „Р-Фарм“, основанная Алексеем Репиком», — рассказал источник «Коммерсанту». Это даст преимущество российской компании увеличить объем томографов, который в прошлом году сократился вдвое. Как сообщил международный директор по продуктам MinFound Натан Сю, производитель регистрирует в РФ аппараты позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии (ПЭТ/КТ и КТ) вместе с «Р-Фарм». Стороны уже заключили эксклюзивное лицензионное соглашение. Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. В частности, финская компания, которая производит препарат с метилпреднизолоном, ушла с рынка РФ. Поэтому сейчас в некоторых аптеках наблюдается дефицит. Кроме того, в 2025 году ожидается дефицит препарата от гепатита С «Зепатир», которому нет аналогов в России. Американская компания MSD не будет продлевать контракт по поставкам в следующем году. URA.RU рассказало, какие препараты пропали, а какие появились для их замены.