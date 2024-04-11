Мишустин: в России вырастут объемы производимых в стране лекарств

В России поддержат производителей лекарств и упростят им доступ на фармацевтический рынок, для этого разработана Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 11 апреля.
«Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности. Это направление имеет очень важное значение, прямое отношение к здоровью, к продолжительности активной жизни людей», — объявил Мишустин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24».
По его словам, в стране согласно разработанной стратегии до 2030 года планируется поддержать фармацевтическую промышленность, подготовить кадры для отрасли. Такие меры необходимы, чтобы доля российских препаратов на внутреннем рынке превысила отметку в 70% от всех реализуемых лекарств.
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