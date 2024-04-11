Мишустин: в России вырастут объемы производимых в стране лекарств

11 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Правительство планирует стимулировать отечественных производителей лекарств, чтобы к 2030 году в стране производились все необходимые препараты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России поддержат производителей лекарств и упростят им доступ на фармацевтический рынок, для этого разработана Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 11 апреля. Новость по теме Правительство разрешило тратить маткапитал на ремонт домов «Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности. Это направление имеет очень важное значение, прямое отношение к здоровью, к продолжительности активной жизни людей», — объявил Мишустин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». По его словам, в стране согласно разработанной стратегии до 2030 года планируется поддержать фармацевтическую промышленность, подготовить кадры для отрасли. Такие меры необходимы, чтобы доля российских препаратов на внутреннем рынке превысила отметку в 70% от всех реализуемых лекарств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России поддержат производителей лекарств и упростят им доступ на фармацевтический рынок, для этого разработана Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 11 апреля. «Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии фармацевтической промышленности. Это направление имеет очень важное значение, прямое отношение к здоровью, к продолжительности активной жизни людей», — объявил Мишустин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия-24». По его словам, в стране согласно разработанной стратегии до 2030 года планируется поддержать фармацевтическую промышленность, подготовить кадры для отрасли. Такие меры необходимы, чтобы доля российских препаратов на внутреннем рынке превысила отметку в 70% от всех реализуемых лекарств.