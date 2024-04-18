К чему приведет передача вузам экзамена на русский язык для мигрантов

Правозащитник Бенсгиер: сертификаты на знание русского подорожают для мигрантов

18 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Вузы могут брать взятки за знание русского языка, считает Ольга Чудиновских Фото: Анна Майорова © URA.RU Сертификаты на знание русского языка могут значительно подняться в цене, оказаться менее доступными и привести к коррупции, если получать мигранты их будут через государственные вузы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель ассоциации «Межнациональный информационный центр», правозащитник в делах мигрантов, диаспор мусульманского вероисповедания Нурзида Бенсгиер и директор Центра миграционной политики, завлабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ Ольга Чудиновских. Коммерческим организациям будет запрещено с 1 мая проводить экзамены на знание русского языка для мигрантов. Соответствующее поручение дал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. В каждом регионе будут выбраны государственные вузы, которые будут отвечать за проведение экзамена для мигрантов. Одной из основных причин запрета на эту процедуру со стороны коммерческих структур является необходимость обеспечения объективности и надежности процесса оценки знаний. Например, в начале апреля в Москве задержали пять человек, включая сотрудников института имени Пушкина, занимавшихся оформлением мигрантам фальшивых сертификатов о владении русским языком. Новость по теме Какие регионы РФ не смогут выжить без мигрантов «Лицензия всегда была только у государственных вузов. Но проводить экзамены могли аккредитованные организации в этих лицензированных университетах. Посмотрим, насколько нововведения будут эффективны, но у меня некий скепсис на этот счет. Потому что я думаю, что даже если какой-то эффект будет, то только на первое время. А потом есть угрозы и риски, что опять все станет, как сейчас. Потому что когда экзамен вводился еще 6-7 лет назад, отношение к нему было гораздо строже, чем сейчас. Сейчас получается, что мы не устраняем причины, а мы пытаемся устранить следствие. Это значит, что цена сертификата скорее всего будет повышена. Раньше он обходился мигрантам в две-три тысячи рублей, сейчас может стоить 10-15 тысяч рублей», — заявила Нурзида Бенсгиер. Ольга Чудиновских высказала сомнение, что государственные вузы смогут обслужить весь поток мигрантов. «Надо понять, хватит ли пропускной способности у этих государственных организаций, смогут ли они обслужить весь поток мигрантов. У нас только трудовых мигрантов, которые покупают патент на работу в РФ, больше двух миллионов человек. Сейчас нагрузка на государственные вузы возрастет кратно и как они будут разгребать это все совершенно непонятно», — подчеркнула Чудиновских. Кроме того, директор Центра миграционной политики предположила, что госучреждения могут брать взятки за сертификат, так же как это делали коммерческие организации. «Я полагаю, что это приведет к очередному витку коррупции. Если на взятках был пойман государственный институт имени Пушкина, что говорить про другие. Тут дело не в том, что коммерческие организации продают сертификаты. Я думаю, точно теми же мотивами могут руководствоваться и представители государственных лицензированных учреждений. Если где-то создается узкое место, в наших условиях. это всегда почва для коррупции, больше не для чего», — отметила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сертификаты на знание русского языка могут значительно подняться в цене, оказаться менее доступными и привести к коррупции, если получать мигранты их будут через государственные вузы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала руководитель ассоциации «Межнациональный информационный центр», правозащитник в делах мигрантов, диаспор мусульманского вероисповедания Нурзида Бенсгиер и директор Центра миграционной политики, завлабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ Ольга Чудиновских. Коммерческим организациям будет запрещено с 1 мая проводить экзамены на знание русского языка для мигрантов. Соответствующее поручение дал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. В каждом регионе будут выбраны государственные вузы, которые будут отвечать за проведение экзамена для мигрантов. Одной из основных причин запрета на эту процедуру со стороны коммерческих структур является необходимость обеспечения объективности и надежности процесса оценки знаний. Например, в начале апреля в Москве задержали пять человек, включая сотрудников института имени Пушкина, занимавшихся оформлением мигрантам фальшивых сертификатов о владении русским языком. «Лицензия всегда была только у государственных вузов. Но проводить экзамены могли аккредитованные организации в этих лицензированных университетах. Посмотрим, насколько нововведения будут эффективны, но у меня некий скепсис на этот счет. Потому что я думаю, что даже если какой-то эффект будет, то только на первое время. А потом есть угрозы и риски, что опять все станет, как сейчас. Потому что когда экзамен вводился еще 6-7 лет назад, отношение к нему было гораздо строже, чем сейчас. Сейчас получается, что мы не устраняем причины, а мы пытаемся устранить следствие. Это значит, что цена сертификата скорее всего будет повышена. Раньше он обходился мигрантам в две-три тысячи рублей, сейчас может стоить 10-15 тысяч рублей», — заявила Нурзида Бенсгиер. Ольга Чудиновских высказала сомнение, что государственные вузы смогут обслужить весь поток мигрантов. «Надо понять, хватит ли пропускной способности у этих государственных организаций, смогут ли они обслужить весь поток мигрантов. У нас только трудовых мигрантов, которые покупают патент на работу в РФ, больше двух миллионов человек. Сейчас нагрузка на государственные вузы возрастет кратно и как они будут разгребать это все совершенно непонятно», — подчеркнула Чудиновских. Кроме того, директор Центра миграционной политики предположила, что госучреждения могут брать взятки за сертификат, так же как это делали коммерческие организации. «Я полагаю, что это приведет к очередному витку коррупции. Если на взятках был пойман государственный институт имени Пушкина, что говорить про другие. Тут дело не в том, что коммерческие организации продают сертификаты. Я думаю, точно теми же мотивами могут руководствоваться и представители государственных лицензированных учреждений. Если где-то создается узкое место, в наших условиях. это всегда почва для коррупции, больше не для чего», — отметила она.