Какие регионы РФ не смогут выжить без мигрантов

Миграционный аналитик Кладов: 60% приезжих работает в столице и на юге РФ

27 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Дешевая рабочая сила востребована в сфере логистики, фудтеха, строительства, сельского хозяйства, пищевого производства, отметил Андрей Кладов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На эти регионы приходится до 60% приезжих, рассказал URA.RU эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. «Больше всего нуждаются в мигрантах те регионы страны, где сосредоточены ресурсоемкие бизнесы, привлекающие много дешевой рабочей силы, то есть логистика (операторы), фудтех (обеспечение людей продуктами питания, — прим. URA.RU), строительство, сельское хозяйство, пищевое производство. Традиционно возглавляют список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, юг страны (Краснодарский край и так далее). Они забирают 60% всех мигрантов, приезжающих трудиться в Россию», — объяснил Андрей Кладов. По словам миграционного аналитика, кадровый голод в основном сейчас ощущает ритейл, клининг, отрасль строительства и гостинично-ресторанный бизнес. «Сейчас от дефицита линейного персонала (исполнители, — прим. URA.RU) особо страдает гостинично-ресторанный сектор. Не хватает компетентных сотрудников в сфере продуктового производства, швейной промышленности, ритейла, клининга, стройки. В этих отраслях наблюдается настоящий кадровый голод. Он вынуждает работодателей обращаться к услугам трудовых мигрантов. Отдельно стоит отметить дефицит квалифицированных линейных кадров. Высокие зарплаты в фудтехе и логистике приводят к тому, что работа, например, швеей становится неконкурентной. Специалисты уходят в комплектовщики. В итоге бизнесы, являющиеся потребителями швей, страдают от дефицита кадров», — отметил Кладов. Ранее президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам Санкт-Петербургского Международного форума «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» о важности эффективного регулирования в стране процессов трудовой миграции. Поскольку на рынке труда сейчас не хватает 2,5 миллиона человек. Однако президент страны при этом отметил необходимость соблюдения мигрантами традиций и законов РФ, изучения русского языка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего нуждаются в трудовых мигрантах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, юг России. На эти регионы приходится до 60% приезжих, рассказал URA.RU эксперт по миграционной повестке и найму персонала, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. «Больше всего нуждаются в мигрантах те регионы страны, где сосредоточены ресурсоемкие бизнесы, привлекающие много дешевой рабочей силы, то есть логистика (операторы), фудтех (обеспечение людей продуктами питания, — прим. URA.RU), строительство, сельское хозяйство, пищевое производство. Традиционно возглавляют список: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, юг страны (Краснодарский край и так далее). Они забирают 60% всех мигрантов, приезжающих трудиться в Россию», — объяснил Андрей Кладов. По словам миграционного аналитика, кадровый голод в основном сейчас ощущает ритейл, клининг, отрасль строительства и гостинично-ресторанный бизнес. «Сейчас от дефицита линейного персонала (исполнители, — прим. URA.RU) особо страдает гостинично-ресторанный сектор. Не хватает компетентных сотрудников в сфере продуктового производства, швейной промышленности, ритейла, клининга, стройки. В этих отраслях наблюдается настоящий кадровый голод. Он вынуждает работодателей обращаться к услугам трудовых мигрантов. Отдельно стоит отметить дефицит квалифицированных линейных кадров. Высокие зарплаты в фудтехе и логистике приводят к тому, что работа, например, швеей становится неконкурентной. Специалисты уходят в комплектовщики. В итоге бизнесы, являющиеся потребителями швей, страдают от дефицита кадров», — отметил Кладов. Ранее президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам Санкт-Петербургского Международного форума «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и решения» о важности эффективного регулирования в стране процессов трудовой миграции. Поскольку на рынке труда сейчас не хватает 2,5 миллиона человек. Однако президент страны при этом отметил необходимость соблюдения мигрантами традиций и законов РФ, изучения русского языка.