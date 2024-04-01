Доктор объяснила, почему смех помогает жить дольше

Профессор Ткачева: смех укрепляет сердце и сосуды

01 апреля 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Смех способен снижать болевой порог у человека, отметила Ольга Ткачева Фото: Размик Закарян © URA.RU У людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию. Об этом в День дурака, который отмечается 1 апреля, рассказала главный педиатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева. «У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — поделилась Ольга Ткачева в разговоре с газетой «Известия». Эксперт отметила, что смех — это не просто эмоциональная реакция. Он способен положительно влиять на разнообразные процессы мозга. Среди них: выработка веществ, которые снижают болевой порог, стимулируют рост клеток и вызывают чувство радости. Человек, который часто смеется, лучше запоминает информацию. Сегодня, 1 апреля, во многих странах мира отмечается День дурака. URA.RU подробно рассказывало историю праздника и то, как можно подшутить над своими близкими. По данным исследования Mediacom.Expert, 63% россиян положительно относятся к шуткам и розыгрышам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию. Об этом в День дурака, который отмечается 1 апреля, рассказала главный педиатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева. «У тех, кто чаще смеется, сердце и сосуды здоровее, а жизнь — дольше. По результатам исследований, у людей, которые смеются чаще одного раза в неделю, риск смерти и развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем у тех, кто смеется менее одного раза в месяц», — поделилась Ольга Ткачева в разговоре с газетой «Известия». Эксперт отметила, что смех — это не просто эмоциональная реакция. Он способен положительно влиять на разнообразные процессы мозга. Среди них: выработка веществ, которые снижают болевой порог, стимулируют рост клеток и вызывают чувство радости. Человек, который часто смеется, лучше запоминает информацию. Сегодня, 1 апреля, во многих странах мира отмечается День дурака. URA.RU подробно рассказывало историю праздника и то, как можно подшутить над своими близкими. По данным исследования Mediacom.Expert, 63% россиян положительно относятся к шуткам и розыгрышам, передает RT.