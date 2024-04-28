Грузинский боксер отказался фотографироваться с россиянином на чемпионате Европы

28 апреля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Во время гимна России грузинский боец забрал медаль и ушел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксер из Грузии Лаша Гурули отказался фотографироваться с российским бойцом Тарханом Идиговым во время вручения награды на чемпионате Европы. До этого грузинский спортсмен отказался продолжать бой после второго раунда. «Лаша Гурули отказался от фото с россиянином Тарханом Идиговым на вручении награды на чемпионате Европы… Во время гимна России Гурули забрал серебряную медаль, после чего отказался фотографироваться с другими медалистами», — сообщает ТАСС. Победителем чемпионата Европы стал 23-летний Идигов — мастер спорта России и двухкратный чемпион страны по боксу. На соревнованиях спортсмены из РФ выступали под флагом страны, а в честь их победы звучал гимн. В 2023 году украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Анастасию Метелкину и Луку Берулавы с победой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Будапеште, передает RT. Дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боксер из Грузии Лаша Гурули отказался фотографироваться с российским бойцом Тарханом Идиговым во время вручения награды на чемпионате Европы. До этого грузинский спортсмен отказался продолжать бой после второго раунда. «Лаша Гурули отказался от фото с россиянином Тарханом Идиговым на вручении награды на чемпионате Европы… Во время гимна России Гурули забрал серебряную медаль, после чего отказался фотографироваться с другими медалистами», — сообщает ТАСС. Победителем чемпионата Европы стал 23-летний Идигов — мастер спорта России и двухкратный чемпион страны по боксу. На соревнованиях спортсмены из РФ выступали под флагом страны, а в честь их победы звучал гимн. В 2023 году украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару Анастасию Метелкину и Луку Берулавы с победой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Будапеште, передает RT. Дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко.