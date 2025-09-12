В МИД Германии вызвали посла России из-за дронов в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российского посла вызвали в Германии из-за сбитых беспилотников в Польше
Российского посла вызвали в Германии из-за сбитых беспилотников в Польше Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел», — заявили в МИД Германии на своей странице в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что страны НАТО сплочены и готовы встать на защиту альянса.

В связи с этим инцидентом ранее российский посол также был вызван в МИД Франции. Об этом сообщила главы ведомства Жан-Ноэль Барро, передает «Национальная служба новостей».

Инцидент с беспилотниками произошел в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны якобы было сбито около 19 российских дронов. Однако доказательств польская сторона не предоставила. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подтвердил, что доказательств российского происхождения дронов не поступало.

Минобороны РФ также заявило, что удары по объектам Украины не затрагивали территорию Польши. Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко, в свою очередь, добавил, что Минск заранее предупредил Польшу о пролете беспилотников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство. «Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел», — заявили в МИД Германии на своей странице в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что страны НАТО сплочены и готовы встать на защиту альянса. В связи с этим инцидентом ранее российский посол также был вызван в МИД Франции. Об этом сообщила главы ведомства Жан-Ноэль Барро, передает «Национальная служба новостей». Инцидент с беспилотниками произошел в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны якобы было сбито около 19 российских дронов. Однако доказательств польская сторона не предоставила. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подтвердил, что доказательств российского происхождения дронов не поступало. Минобороны РФ также заявило, что удары по объектам Украины не затрагивали территорию Польши. Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко, в свою очередь, добавил, что Минск заранее предупредил Польшу о пролете беспилотников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...