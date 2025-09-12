В МИД Германии вызвали посла России из-за дронов в Польше

Посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел ФРГ из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство.
«Сегодня российский посол был вызван в министерство иностранных дел», — заявили в МИД Германии на своей странице в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что страны НАТО сплочены и готовы встать на защиту альянса.
В связи с этим инцидентом ранее российский посол также был вызван в МИД Франции. Об этом сообщила главы ведомства Жан-Ноэль Барро, передает «Национальная служба новостей».
Инцидент с беспилотниками произошел в ночь на 10 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны якобы было сбито около 19 российских дронов. Однако доказательств польская сторона не предоставила. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подтвердил, что доказательств российского происхождения дронов не поступало.
Минобороны РФ также заявило, что удары по объектам Украины не затрагивали территорию Польши. Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко, в свою очередь, добавил, что Минск заранее предупредил Польшу о пролете беспилотников.
