28 апреля 2024

В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента Фото:

В Тбилиси у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Участники акции протестуют против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают корреспонденты.

«Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента», — пишет ТАСС. Уточняется, что митингующие собрались у главного входа в здание парламента и пытались пройти к сцене, которую установили для митинга. Однако сотрудники полиции не пустили митингующих, после чего началась потасовка. Полицейские применили перцовый газ.

В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа.

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В Тбилиси у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Участники акции протестуют против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают корреспонденты. «Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента», — пишет ТАСС. Уточняется, что митингующие собрались у главного входа в здание парламента и пытались пройти к сцене, которую установили для митинга. Однако сотрудники полиции не пустили митингующих, после чего началась потасовка. Полицейские применили перцовый газ. В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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