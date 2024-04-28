В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

29 апреля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Тбилиси у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Участники акции протестуют против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают корреспонденты. «Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента», — пишет ТАСС. Уточняется, что митингующие собрались у главного входа в здание парламента и пытались пройти к сцене, которую установили для митинга. Однако сотрудники полиции не пустили митингующих, после чего началась потасовка. Полицейские применили перцовый газ. В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси у здания парламента начались стычки между митингующими и полицией. Участники акции протестуют против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают корреспонденты. «Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента», — пишет ТАСС. Уточняется, что митингующие собрались у главного входа в здание парламента и пытались пройти к сцене, которую установили для митинга. Однако сотрудники полиции не пустили митингующих, после чего началась потасовка. Полицейские применили перцовый газ. В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента. Митинги в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии поддержал закон об иноагентах. Ранее на одной из таких акций выступил поэт Рати Амаглобели. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа.