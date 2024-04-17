Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси дали властям один час на отзыв закона об иноагентах

18 апреля 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах Фото: Сергей Заикин © URA.RU В центре Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах выступил поэт Рати Амаглобели, который поставил перед властями ультиматум. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. «Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», — сказал Амаглобели с трибуны у здания парламента. Его слова передает ТАСС. Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг. Сейчас в Тбилиси огромная толпа протестует перед зданием парламента против законопроекта. На акции задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах выступил поэт Рати Амаглобели, который поставил перед властями ультиматум. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. «Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», — сказал Амаглобели с трибуны у здания парламента. Его слова передает ТАСС. Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг. Сейчас в Тбилиси огромная толпа протестует перед зданием парламента против законопроекта. На акции задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие, передает RT.