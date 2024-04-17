17 апреля 2024

Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум из-за закона об иноагентах

Протестующие в Тбилиси дали властям один час на отзыв закона об иноагентах
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах Фото:

В центре Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах выступил поэт Рати Амаглобели, который поставил перед властями ультиматум. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа.

«Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», — сказал Амаглобели с трибуны у здания парламента. Его слова передает ТАСС.

Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг. Сейчас в Тбилиси огромная толпа протестует перед зданием парламента против законопроекта. На акции задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие, передает RT.

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В центре Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах выступил поэт Рати Амаглобели, который поставил перед властями ультиматум. Он потребовал, чтобы спорный документ был снят с рассмотрения в течение одного часа. «Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», — сказал Амаглобели с трибуны у здания парламента. Его слова передает ТАСС. Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг. Сейчас в Тбилиси огромная толпа протестует перед зданием парламента против законопроекта. На акции задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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