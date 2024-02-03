Политика Бывший командующий ЮВО генерал Дворников получил новую должность Экс-командующий ЮВО Дворников избран председателем ДОСААФ 03 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 + Александр Дворников стал новым главой ДОСААФ России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников был избран главой ДОСААФ России. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков. «В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сообщили в организации. Информацию передает ТАСС. Ранее в СМИ писали о внеочередном съезде ДОСААФ 30 января, на котором выбирали нового главу организации. При этом на официальном сайте общества информации не было. Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников был избран главой ДОСААФ России. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков. «В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сообщили в организации. Информацию передает ТАСС. Ранее в СМИ писали о внеочередном съезде ДОСААФ 30 января, на котором выбирали нового главу организации. При этом на официальном сайте общества информации не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям