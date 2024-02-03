Бывший командующий ЮВО генерал Дворников получил новую должность

Александр Дворников стал новым главой ДОСААФ России
Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников был избран главой ДОСААФ России. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков.
«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сообщили в организации. Информацию передает ТАСС.
Ранее в СМИ писали о внеочередном съезде ДОСААФ 30 января, на котором выбирали нового главу организации. При этом на официальном сайте общества информации не было.
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