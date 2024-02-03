Бывший командующий ЮВО генерал Дворников получил новую должность

Экс-командующий ЮВО Дворников избран председателем ДОСААФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, дворников александр
Александр Дворников стал новым главой ДОСААФ России Фото:

Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников был избран главой ДОСААФ России. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков.

«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сообщили в организации. Информацию передает ТАСС.

Ранее в СМИ писали о внеочередном съезде ДОСААФ 30 января, на котором выбирали нового главу организации. При этом на официальном сайте общества информации не было.

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Экс-командующий Южным военным округом Александр Дворников был избран главой ДОСААФ России. Ранее этот пост занимал Александр Колмаков. «В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сообщили в организации. Информацию передает ТАСС. Ранее в СМИ писали о внеочередном съезде ДОСААФ 30 января, на котором выбирали нового главу организации. При этом на официальном сайте общества информации не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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