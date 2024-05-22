Швейцария закроет небо и развернет армию для охраны конференции по Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцария закроет воздушное пространство из-за мирной конференции по Украине Фото:
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В районе Бюргенштока в Швейцарии будет закрыто небо и развернуто 4000 военных для поддержки кантональных властей в Нидвальдене из-за мирного саммита по Украине, который проходит там. Об этом сообщает правительство Швейцарии.

«В рамках мер безопасности, связанных с мирной конференцией, которая пройдет в кантоне Нидвальден 15 и 16 июня, Федеральный совет одобрил временное ограничение воздушного пространства в районе Бюргенштока», — передает швейцарское правительство на своем сайте. Также Федеральный совет одобрил развертывание до 4000 военных в качестве поддержки кантональных властей в Нидвальдене. Они окажут помощь полиции в области наблюдения, охраны собственности, логистики и разведки.

Также солдаты предоставят Нидвальдену транспортные средства и оборудование. Подобные меры дополнят те, которые приняли власти кантона в области безопасности. Для Конфедерации в таком случае не будет дополнительных расходов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет видеть Россию на мирном саммите в Швейцарии, чтобы она не смогла сорвать его. По его словам, российских представителей будут вызывать только через посредников. В свою очередь, РФ до этого выразила нежелание участвовать в конференции.

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В районе Бюргенштока в Швейцарии будет закрыто небо и развернуто 4000 военных для поддержки кантональных властей в Нидвальдене из-за мирного саммита по Украине, который проходит там. Об этом сообщает правительство Швейцарии. «В рамках мер безопасности, связанных с мирной конференцией, которая пройдет в кантоне Нидвальден 15 и 16 июня, Федеральный совет одобрил временное ограничение воздушного пространства в районе Бюргенштока», — передает швейцарское правительство на своем сайте. Также Федеральный совет одобрил развертывание до 4000 военных в качестве поддержки кантональных властей в Нидвальдене. Они окажут помощь полиции в области наблюдения, охраны собственности, логистики и разведки. Также солдаты предоставят Нидвальдену транспортные средства и оборудование. Подобные меры дополнят те, которые приняли власти кантона в области безопасности. Для Конфедерации в таком случае не будет дополнительных расходов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не хочет видеть Россию на мирном саммите в Швейцарии, чтобы она не смогла сорвать его. По его словам, российских представителей будут вызывать только через посредников. В свою очередь, РФ до этого выразила нежелание участвовать в конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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