Губернатор Ростовской области объявил режим ЧС

11 июня 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Регион может лишиться 30% урожая Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Ростовской области из-за затянувшейся засухи введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что регион может лишиться до 30% своего рожая. Ранее там действовал режим повышенной готовности. «Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области из-за затянувшейся засухи введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что регион может лишиться до 30% своего рожая. Ранее там действовал режим повышенной готовности. «Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.