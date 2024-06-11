Губернатор Ростовской области объявил режим ЧС

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Регион может лишиться 30% урожая Фото:

В Ростовской области из-за затянувшейся засухи введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что регион может лишиться до 30% своего рожая. Ранее там действовал режим повышенной готовности.

«Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.

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В Ростовской области из-за затянувшейся засухи введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что регион может лишиться до 30% своего рожая. Ранее там действовал режим повышенной готовности. «Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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