Медик поделилась рецептом мощного напитка для очищения крови

Афендикова: тыква поможет бороться с высоким уровнем холестерина в крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, хэллоуин, изобилие, тыквы
Измельченная тыква с водой помогает при высоком уровне глюкозы Фото:

Напиток из тыква может помочь бороться с высоким уровнем глюкозы и холестерина в крови. Об этом сообщила специалист по натуропатии Анна Афендикова.

«200 граммов очищенной тыквы измельчить в блендере. После этого к ней добавляется стакан воды. Пить такой напиток нужно за 20 минут до завтрака на протяжении месяца», — рассказала Афендикова News.ru. По ее словам, благодаря тыкве улучшается уровень холестерина и глюкозы в крови. Однако перед употреблением напитка нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. В связи с этим стоит съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно. Она отметила, что особенное внимание нужно уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы.

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Напиток из тыква может помочь бороться с высоким уровнем глюкозы и холестерина в крови. Об этом сообщила специалист по натуропатии Анна Афендикова. «200 граммов очищенной тыквы измельчить в блендере. После этого к ней добавляется стакан воды. Пить такой напиток нужно за 20 минут до завтрака на протяжении месяца», — рассказала Афендикова News.ru. По ее словам, благодаря тыкве улучшается уровень холестерина и глюкозы в крови. Однако перед употреблением напитка нужно проконсультироваться с врачом. Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. В связи с этим стоит съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно. Она отметила, что особенное внимание нужно уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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