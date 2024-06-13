Медик поделилась рецептом мощного напитка для очищения крови

Напиток из тыква может помочь бороться с высоким уровнем глюкозы и холестерина в крови. Об этом сообщила специалист по натуропатии Анна Афендикова.
«200 граммов очищенной тыквы измельчить в блендере. После этого к ней добавляется стакан воды. Пить такой напиток нужно за 20 минут до завтрака на протяжении месяца», — рассказала Афендикова News.ru. По ее словам, благодаря тыкве улучшается уровень холестерина и глюкозы в крови. Однако перед употреблением напитка нужно проконсультироваться с врачом.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. В связи с этим стоит съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно. Она отметила, что особенное внимание нужно уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Напиток из тыква может помочь бороться с высоким уровнем глюкозы и холестерина в крови. Об этом сообщила специалист по натуропатии Анна Афендикова. «200 граммов очищенной тыквы измельчить в блендере. После этого к ней добавляется стакан воды. Пить такой напиток нужно за 20 минут до завтрака на протяжении месяца», — рассказала Афендикова News.ru. По ее словам, благодаря тыкве улучшается уровень холестерина и глюкозы в крови. Однако перед употреблением напитка нужно проконсультироваться с врачом. Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. В связи с этим стоит съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно. Она отметила, что особенное внимание нужно уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы.