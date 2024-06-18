Разведка ФРГ: Украина стала перевалочным пунктом для ИГ*

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Поезд Минобороны «Сила в правде». Екатеринбург , украина, герб украины, трезубец
Террористы использовали Украину как перевалочный пункт Фото:

Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан».

«Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen. Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

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Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан». «Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen. Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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