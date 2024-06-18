Разведка ФРГ: Украина стала перевалочным пунктом для ИГ*

Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан».
«Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen. Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма.
*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан». «Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen. Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ