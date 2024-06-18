Разведка ФРГ: Украина стала перевалочным пунктом для ИГ*

18 июня 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Террористы использовали Украину как перевалочный пункт Фото: Илья Московец © URA.RU Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан». «Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen . Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы использовали Украину как транзитную точку для попадания в западные страны, среди которых и Германия. Об этом сообщил руководитель ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденхванг. По его словам, речь идет о запрещенном «Исламском государстве провинции Хорасан». «Террористы использовали Украину в качестве перевалочного пункта для въезда в западные страны», — слова Хальденхванг передало Herzlich willkommen. Министр внутренних дел Германии Анналена Бербок добавила, что в стране на данный момент проживает около 27 тысяч адептов радикального исламизма. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ