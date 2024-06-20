Замоскворецкий районный суд Москвы 19 июня определил меру пресечения четырем подозреваемым по делу о вспышке ботулизма. URA.RU в материале расскажет, кто арестован и какое наказание ожидает фигурантов.
Какие нарушения выявил Роспотребнадзор
В ходе проверки Роспотребнадзором производства компании «Савон-К» были выявлены множественные нарушения. Предприятие расположено рядом со свалками отходов на территории промышленной зоны в подмосковной деревне Дятлово. В ведомстве установили, что процесс приготовления фасоли, которая использовалась в приготовлении салатов, был организован с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и норм.
Одним из низ было то, что предприятие самостоятельно установило срок хранения приготовленной нестерильной фасоли в вакуумной упаковке при температуре до +25 градусов в течение двух месяцев. Именно это, по мнению специалистов ведомства и стало причиной накопления в готовой продукции ботулотоксина.
Среди нарушений также — отсутствие центрального водоснабжения и хранение на улице привозной воды. Кроме того, отмечены недостаточные санитарно-технические условия в помещениях и цеховом оборудовании. А также компания не осуществляла контроль за качеством поставляемого сырья, а у сотрудников отсутствовали медицинские документы.
Кто арестован по делу об отравлении в Москве
Среди четырех фигурантов по делу, отправился в СИЗО только повар компании «Савон-К», производящей фасоль — Карим Норматов. Остальные трое подозреваемых отправлены под домашний арест на два месяца. Среди них: гендиректор службы доставки готовой еды «Кухня на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой же компании Елена Машкова, а также руководитель ООО «Савон-К» Владимир Шин.
Арестованный Норматов непосредственно занимался обработкой фасоли с нарушением требований безопасности и с минимальными затратами. Это и стало причиной появления в продукции опасной бактерии.
Повар пытался скрыться за границей, но утром 19 июня он был задержан в аэропорту Жуковский. В суде он заявил, что уехать из России ему посоветовал руководитель Владимир Шин, которого также обвиняют в организации незаконной миграции.
Какое наказание ждет обвиняемых
Медицинский юрист Алексей Горяинов в беседе с «Известиями» рассказал, что статью обвиняемым могут изменить. Сейчас их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако часто при массовых отравлениях следственные органы возбуждают уголовные дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Она предусматривает срок до двух лет лишения свободы.
При этом, если кто-то из пострадавших скончается, то обвинение могут еще более ужесточить. Тогда виновники могут провести в колонии от пяти до семи лет.
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