Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о массовом отравлении фасолью

19 июня 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении людей едой из службы доставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из четырех обвиняемых по делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда. Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма, инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов. «Замоскворецкий суд Москвы арестовал Карима Норматова — первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью», — сообщает журналист ТАСС, находящийся в зале суда. Ранее Норматов пытался сбежать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из четырех обвиняемых по делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда. Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма, инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов. «Замоскворецкий суд Москвы арестовал Карима Норматова — первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью», — сообщает журналист ТАСС, находящийся в зале суда. Ранее Норматов пытался сбежать.