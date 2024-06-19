Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о массовом отравлении фасолью

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Курганский государственный колледж. Курган, колледж, кондитер, повар, курганский колледж
Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении людей едой из службы доставки Фото:

Один из четырех обвиняемых по делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда. Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма, инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов.

«Замоскворецкий суд Москвы арестовал Карима Норматова — первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью», — сообщает журналист ТАСС, находящийся в зале суда. Ранее Норматов пытался сбежать.

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Один из четырех обвиняемых по делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда. Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма, инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов. «Замоскворецкий суд Москвы арестовал Карима Норматова — первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью», — сообщает журналист ТАСС, находящийся в зале суда. Ранее Норматов пытался сбежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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