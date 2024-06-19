Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о массовом отравлении фасолью

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении людей едой из службы доставки
Один из четырех обвиняемых по делу о реализации продукции, зараженной ботулизмом в Москве, повар Карим Норматов, был арестован в зале Замоскворецкого суда. Ранее в России была зафиксирована вспышка ботулизма, инфекцию нашли в консервированной фасоли, на производстве которой работал Норматов.
«Замоскворецкий суд Москвы арестовал Карима Норматова — первого из четверых обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью», — сообщает журналист ТАСС, находящийся в зале суда. Ранее Норматов пытался сбежать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.