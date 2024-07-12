Shot: в массовом ДТП под Нижним Новгородом пострадали дети

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В Нижегородской области столкнулись 11 машин (архивное фото)
В Нижегородской области столкнулись 11 машин (архивное фото) Фото:

В массовом ДТП на Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Пять человек, включая двоих детей, пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области», — говорится в сообщении. О погибших информации не сообщалось.

URA.RU направило запрос в МЧС по Нижегородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

Авария произошла на Московском шоссе в Дзержинске, там попутно столкнулись три грузовика и восемь легковушек. После ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ устанавливают виновников происшествия. 

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В массовом ДТП на Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пять человек, включая двоих детей, пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области», — говорится в сообщении. О погибших информации не сообщалось. URA.RU направило запрос в МЧС по Нижегородской области для уточнения информации. Ответ ожидается. Авария произошла на Московском шоссе в Дзержинске, там попутно столкнулись три грузовика и восемь легковушек. После ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ устанавливают виновников происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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