Shot: в массовом ДТП под Нижним Новгородом пострадали дети

В массовом ДТП на Московском шоссе недалеко от Нижнего Новгорода пострадали дети. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пять человек, включая двоих детей, пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области», — говорится в сообщении. О погибших информации не сообщалось.
URA.RU направило запрос в МЧС по Нижегородской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
Авария произошла на Московском шоссе в Дзержинске, там попутно столкнулись три грузовика и восемь легковушек. После ДТП перекрыта одна полоса дороги, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ устанавливают виновников происшествия.
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