Президент Чехии Павел: ВСУ летом получат 50 тысяч боеприпасов

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По словам чешского лидера, цель в этом году — доставить 500 тысяч боеприпасов для ВСУ
По словам чешского лидера, цель в этом году — доставить 500 тысяч боеприпасов для ВСУ Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках чешской инициативы получат по 50 тысяч боеприпасов в месяц до конца лета. А с сентября начнется отправка по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Цель в этом году — доставить в Украину 500 тысяч единиц боеприпасов. Петр Павел сказал, что в июле и августе в страну должно прибыть по 50 тысяч единиц боеприпасов. С сентября до конца года это должно составлять в месяц от 80 тысяч до 100 тысяч единиц», — приводит слова чешского лидера издание ЧТК.

Еще в марте 2024 года представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявлял, что Украина в скором времени должна получить первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. А о инициативе снабдить ВСУ снарядами Петр Павел заявлял еще в феврале.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках чешской инициативы получат по 50 тысяч боеприпасов в месяц до конца лета. А с сентября начнется отправка по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. «Цель в этом году — доставить в Украину 500 тысяч единиц боеприпасов. Петр Павел сказал, что в июле и августе в страну должно прибыть по 50 тысяч единиц боеприпасов. С сентября до конца года это должно составлять в месяц от 80 тысяч до 100 тысяч единиц», — приводит слова чешского лидера издание ЧТК. Еще в марте 2024 года представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявлял, что Украина в скором времени должна получить первую партию артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. А о инициативе снабдить ВСУ снарядами Петр Павел заявлял еще в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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