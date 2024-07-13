Путин подписал закон о возвращении семьям с двумя детьми 7% из 13% НДФЛ

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Путин подписал закон о возвращении налогового вычета
Путин подписал закон о возвращении налогового вычета Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий семьям с двумя детьми и более возвращать 7% из уплаченного 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ размещен на портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность получения налогового вычета в размере 7% от уплаченного НДФЛ для родителей или опекунов, имеющих двух детей и более. Это нововведение направлено на поддержку семей с детьми и улучшение их финансового положения. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее российский лидер подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ узаконил обновленную налоговую систему.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий семьям с двумя детьми и более возвращать 7% из уплаченного 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ размещен на портале правовой информации. Закон предусматривает возможность получения налогового вычета в размере 7% от уплаченного НДФЛ для родителей или опекунов, имеющих двух детей и более. Это нововведение направлено на поддержку семей с детьми и улучшение их финансового положения. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее российский лидер подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ узаконил обновленную налоговую систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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