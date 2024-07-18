В Госдуме предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

Хамзаев: нужна ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. По его словам, такая мера будет особенно актуальной в обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи.

«У нас есть Семейный кодекс, но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул необходимость введения ответственности, «как минимум административного наказания», особенно в контексте «Года семьи», объявленного президентом.

Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. 22 ноября 2023 года он подписал об этом указ.