В Госдуме предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных ценностей

Хамзаев: нужна ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей
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Султан Хамзаев.stock, хамзаев султан
Хамзаев призвал штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей Фото:

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. По его словам, такая мера будет особенно актуальной в обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи.

«У нас есть Семейный кодекс, но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул необходимость введения ответственности, «как минимум административного наказания», особенно в контексте «Года семьи», объявленного президентом.

Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. 22 ноября 2023 года он подписал об этом указ.

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения административной ответственности за дискредитацию традиционных семейных ценностей. По его словам, такая мера будет особенно актуальной в обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи. «У нас есть Семейный кодекс, но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул необходимость введения ответственности, «как минимум административного наказания», особенно в контексте «Года семьи», объявленного президентом. Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности. 22 ноября 2023 года он подписал об этом указ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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