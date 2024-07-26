В Харьковской области заметили большое количество наемников из Франции

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В Харьковскую область прибывает много наемников из Франции, сказал Виталий Ганчев Фото:

Из Франции в Харьковскую область прибывает значительное количество наемников, которые присоединяются к участию в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, отметив также прибытие иностранных контингентов из Великобритании, Польши и США.

«За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал Ганчев. Его слова передает ТАСС.

Глава администрации также подчеркнул многонациональный состав наемников, сражающихся на стороне украинских националистических формирований. Он добавил, что наемники так же, как и военнослужащие украинских националистических подразделений, периодически становятся жертвами российских бойцов.

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Из Франции в Харьковскую область прибывает значительное количество наемников, которые присоединяются к участию в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, отметив также прибытие иностранных контингентов из Великобритании, Польши и США. «За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал Ганчев. Его слова передает ТАСС. Глава администрации также подчеркнул многонациональный состав наемников, сражающихся на стороне украинских националистических формирований. Он добавил, что наемники так же, как и военнослужащие украинских националистических подразделений, периодически становятся жертвами российских бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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