В Харьковской области заметили большое количество наемников из Франции

26 июля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

В Харьковскую область прибывает много наемников из Франции, сказал Виталий Ганчев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из Франции в Харьковскую область прибывает значительное количество наемников, которые присоединяются к участию в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, отметив также прибытие иностранных контингентов из Великобритании, Польши и США. «За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал Ганчев. Его слова передает ТАСС. Глава администрации также подчеркнул многонациональный состав наемников, сражающихся на стороне украинских националистических формирований. Он добавил, что наемники так же, как и военнослужащие украинских националистических подразделений, периодически становятся жертвами российских бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Франции в Харьковскую область прибывает значительное количество наемников, которые присоединяются к участию в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, отметив также прибытие иностранных контингентов из Великобритании, Польши и США. «За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал Ганчев. Его слова передает ТАСС. Глава администрации также подчеркнул многонациональный состав наемников, сражающихся на стороне украинских националистических формирований. Он добавил, что наемники так же, как и военнослужащие украинских националистических подразделений, периодически становятся жертвами российских бойцов.