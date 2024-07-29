Экономика Власти допустили отмену льготного кредитования бизнеса из-за высокой ставки «Ведомости»: отмену льготного кредитования МСП допустили из-за ЦБ 29 июля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Власти РФ думают об отмене льготного кредитования для МСП из-за повышения ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские власти рассматривают вопрос о прекращении программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Это связано с увеличением стоимости субсидий для госбюджета из-за повышения ключевой ставки. «Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), при котором выдача новых займов будет приостановлена, рассказали „Ведомостям“ два источника, знакомых с обсуждением. Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025—2030 годах», — пишут «Ведомости». Если решение примут в пользу отказа от льготных программ, затраты бюджета будут ограничены лишь продолжением субсидирования уже выданных кредитов. При этом подчеркивается, что сохранение программы потребует дополнительных затрат. Кроме того, существующая система субсидирования инвестиционных кредитов, при которой государство компенсирует разницу в процентной ставке, становится менее привлекательной для банков после повышения ключевой ставки Центрального банка. Это может снизить их мотивацию к выдаче займов, поскольку размер субсидий не покрывает возрастающие риски. В пятницу 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение было принято советом директоров Банка России. Как пишет RT, это решение не окажет заметного влияния на рынок новостроек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские власти рассматривают вопрос о прекращении программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Это связано с увеличением стоимости субсидий для госбюджета из-за повышения ключевой ставки. «Власти рассматривают сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), при котором выдача новых займов будет приостановлена, рассказали „Ведомостям“ два источника, знакомых с обсуждением. Такой сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025—2030 годах», — пишут «Ведомости». Если решение примут в пользу отказа от льготных программ, затраты бюджета будут ограничены лишь продолжением субсидирования уже выданных кредитов. При этом подчеркивается, что сохранение программы потребует дополнительных затрат. Кроме того, существующая система субсидирования инвестиционных кредитов, при которой государство компенсирует разницу в процентной ставке, становится менее привлекательной для банков после повышения ключевой ставки Центрального банка. Это может снизить их мотивацию к выдаче займов, поскольку размер субсидий не покрывает возрастающие риски. В пятницу 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение было принято советом директоров Банка России. Как пишет RT, это решение не окажет заметного влияния на рынок новостроек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям