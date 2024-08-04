04 августа 2024

Земфира* ответила Журовой, принизившей серебро теннисисток Андреевой и Шнайдер

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная завершению первого этапа конкурса "Лидеры России". Москва, журова светлана
Журова заявила, что девушки завоевали медали для себя (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова), признанная Минюстом иноагентом, посоветовала депутату Госдумы РФ и олимпийской чемпионке Светлане Журовой смыть с себя зло в бане и назвала ее слова нулем. Так Земфира отреагировала на слова Журовой, которая принизила серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — заявила 47-летняя певица. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так Земфира отреагировала на слова Журовой, которая заявила, что Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже для себя. «Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет. Так сложилось, они в этом не виноваты», — заявила Журова, пишет «Спорт-экспресс».

В финальном матче олимпийского теннисного турнира россиянки встречались с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Наши девушки проиграли со счетом 6:2, 1:6, 7:10, пишет RT.

*Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов

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Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова), признанная Минюстом иноагентом, посоветовала депутату Госдумы РФ и олимпийской чемпионке Светлане Журовой смыть с себя зло в бане и назвала ее слова нулем. Так Земфира отреагировала на слова Журовой, которая принизила серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде. «Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» — заявила 47-летняя певица. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Так Земфира отреагировала на слова Журовой, которая заявила, что Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже для себя. «Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет. Так сложилось, они в этом не виноваты», — заявила Журова, пишет «Спорт-экспресс». В финальном матче олимпийского теннисного турнира россиянки встречались с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Наши девушки проиграли со счетом 6:2, 1:6, 7:10, пишет RT. *Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов
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