Французский прыгун с шестом прокомментировал инцидент с неожиданным «приземлением» на планку

Французский прыгун Антони Аммирати, который во время своего выступления на Играх в Париже задел планку пенисом, прокомментировал инцидент. По его словам, физически он был готов к прыжку, но допустил технические ошибки.
«Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил Аммирати. Его слова передает «
Ранее на Олимпиаде в Париже госпитализировали бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель после заплыва в Сене. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. В результате Мишель пришлось сняться с участия в смешанной эстафете.
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