Французский прыгун с шестом прокомментировал инцидент с неожиданным «приземлением» на планку

Прыгун Аммирати, сбивший планку пенисом, заявил, что был рад повеселить публику
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . stock, сток , олимпийские кольца, пейзаж, небо, олимипиада, stock
Антони Аммирати отметил, что был рад повеселить публику Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Французский прыгун Антони Аммирати, который во время своего выступления на Играх в Париже задел планку пенисом, прокомментировал инцидент. По его словам, физически он был готов к прыжку, но допустил технические ошибки.

«Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил Аммирати. Его слова передает «Лента.ру». Он отметил, что был рад повеселить публику.

Ранее на Олимпиаде в Париже госпитализировали бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель после заплыва в Сене. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. В результате Мишель пришлось сняться с участия в смешанной эстафете.

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Французский прыгун Антони Аммирати, который во время своего выступления на Играх в Париже задел планку пенисом, прокомментировал инцидент. По его словам, физически он был готов к прыжку, но допустил технические ошибки. «Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил Аммирати. Его слова передает «Лента.ру». Он отметил, что был рад повеселить публику. Ранее на Олимпиаде в Париже госпитализировали бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель после заплыва в Сене. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. В результате Мишель пришлось сняться с участия в смешанной эстафете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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