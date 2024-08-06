Французский прыгун с шестом прокомментировал инцидент с неожиданным «приземлением» на планку

Прыгун Аммирати, сбивший планку пенисом, заявил, что был рад повеселить публику

06 августа 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Антони Аммирати отметил, что был рад повеселить публику Фото: pixabay.com новость из сюжета Олимпиада-2024 Французский прыгун Антони Аммирати, который во время своего выступления на Играх в Париже задел планку пенисом, прокомментировал инцидент. По его словам, физически он был готов к прыжку, но допустил технические ошибки. «Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил Аммирати. Его слова передает « Лента.ру ». Он отметил, что был рад повеселить публику. Ранее на Олимпиаде в Париже госпитализировали бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель после заплыва в Сене. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. В результате Мишель пришлось сняться с участия в смешанной эстафете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский прыгун Антони Аммирати, который во время своего выступления на Играх в Париже задел планку пенисом, прокомментировал инцидент. По его словам, физически он был готов к прыжку, но допустил технические ошибки. «Условия были хорошими. Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил Аммирати. Его слова передает «Лента.ру». Он отметил, что был рад повеселить публику. Ранее на Олимпиаде в Париже госпитализировали бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель после заплыва в Сене. У нее обнаружили кишечную палочку. Из-за заболевания спортсменка уже четыре дня находится в больнице. В результате Мишель пришлось сняться с участия в смешанной эстафете.