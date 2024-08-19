В Челябинской области остановили пьяного водителя автобуса, ехавшего в Пермь

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Виды города. Санкт-Петербург, межгород, автобусный тур, пассажиры автобуса
Автобус с пьяным водителем перевозил 20 пассажиров Фото:

В Саткинском районе (Челябинская область) выявлено опьянение у водителя автобуса, ехавшего из Миасса до Перми. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«На территории Саткинского района сотрудниками областного полка ДПС 18 августа был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,467 мг/литр», — сообщили в пресс-службе управления.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Автобус следовал по маршруту «Миасс-Пермь» и перевозил 20 пассажиров. Пассажиры были направлены до пункта назначения попутным транспортом.

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В Саткинском районе (Челябинская область) выявлено опьянение у водителя автобуса, ехавшего из Миасса до Перми. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «На территории Саткинского района сотрудниками областного полка ДПС 18 августа был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,467 мг/литр», — сообщили в пресс-службе управления. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Автобус следовал по маршруту «Миасс-Пермь» и перевозил 20 пассажиров. Пассажиры были направлены до пункта назначения попутным транспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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