В Челябинской области остановили пьяного водителя автобуса, ехавшего в Пермь

19 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Автобус с пьяным водителем перевозил 20 пассажиров Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Саткинском районе (Челябинская область) выявлено опьянение у водителя автобуса, ехавшего из Миасса до Перми. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «На территории Саткинского района сотрудниками областного полка ДПС 18 августа был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,467 мг/литр», — сообщили в пресс-службе управления. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Автобус следовал по маршруту «Миасс-Пермь» и перевозил 20 пассажиров. Пассажиры были направлены до пункта назначения попутным транспортом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском районе (Челябинская область) выявлено опьянение у водителя автобуса, ехавшего из Миасса до Перми. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «На территории Саткинского района сотрудниками областного полка ДПС 18 августа был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения, показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,467 мг/литр», — сообщили в пресс-службе управления. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Автобус следовал по маршруту «Миасс-Пермь» и перевозил 20 пассажиров. Пассажиры были направлены до пункта назначения попутным транспортом.