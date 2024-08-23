На 122-123 километрах трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение на время ремонта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водителям следует быть предельно бдительными на данном участке, совершать маневры, только убедившись в их безопасности и двигаться на пониженной скорости. Дорожные службы приводят участок трассы в нормативное состояние, проводят ямочный ремонт, работают на проезжей части», — пояснили в ведомстве.
Работы развернули возле поселка Октябрьский Камышловского района. Судя по «Яндекс Картам», на участке образовался небольшой затор.
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