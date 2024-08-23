Движение ограничено на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень. Фото

23 августа 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

На участке выстроилась пробка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 122-123 километрах трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение на время ремонта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водителям следует быть предельно бдительными на данном участке, совершать маневры, только убедившись в их безопасности и двигаться на пониженной скорости. Дорожные службы приводят участок трассы в нормативное состояние, проводят ямочный ремонт, работают на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Работы развернули возле поселка Октябрьский Камышловского района. Судя по «Яндекс Картам», на участке образовался небольшой затор. Дорожники проводят ямочный ремонты Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 122-123 километрах трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение на время ремонта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водителям следует быть предельно бдительными на данном участке, совершать маневры, только убедившись в их безопасности и двигаться на пониженной скорости. Дорожные службы приводят участок трассы в нормативное состояние, проводят ямочный ремонт, работают на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Работы развернули возле поселка Октябрьский Камышловского района. Судя по «Яндекс Картам», на участке образовался небольшой затор.