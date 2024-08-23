Движение ограничено на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, ремонт дороги, ограничение по скорости, сужение полос
На участке выстроилась пробка Фото:

На 122-123 километрах трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение на время ремонта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водителям следует быть предельно бдительными на данном участке, совершать маневры, только убедившись в их безопасности и двигаться на пониженной скорости. Дорожные службы приводят участок трассы в нормативное состояние, проводят ямочный ремонт, работают на проезжей части», — пояснили в ведомстве.

Работы развернули возле поселка Октябрьский Камышловского района. Судя по «Яндекс Картам», на участке образовался небольшой затор.

Дорожники проводят ямочный ремонты
Дорожники проводят ямочный ремонты
Фото:

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На 122-123 километрах трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью ограничено движение на время ремонта. Сейчас на участке организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водителям следует быть предельно бдительными на данном участке, совершать маневры, только убедившись в их безопасности и двигаться на пониженной скорости. Дорожные службы приводят участок трассы в нормативное состояние, проводят ямочный ремонт, работают на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Работы развернули возле поселка Октябрьский Камышловского района. Судя по «Яндекс Картам», на участке образовался небольшой затор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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