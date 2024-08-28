Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico.
«В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте.
Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела.
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Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico. «В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте. Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела.