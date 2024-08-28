Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Politico: Николая Дурова объявили в розыск во Франции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Расследование по делу Павла Дурова началось несколько месяцев раньше, чем было известно Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico.

«В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте.

Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico. «В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте. Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...