В мире Европа Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции Politico: Николая Дурова объявили в розыск во Франции 28 августа 2024 в 16:43 Размер текста - 17 + Расследование по делу Павла Дурова началось несколько месяцев раньше, чем было известно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico. «В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте. Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Брат создателя Telegram Павла Дурова, Николай, объявлен в розыск во Франции. Об этом сообщили журналисты европейского издания Politico. «В документе указывается, что французское тайное расследование Telegram шире и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее», — написали в издании. В материале уточняется, что французские власти выдали ордеры на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте. Согласно французскому административному документу, с которым ознакомились обозреватели. Telegram отказался сотрудничать с французской полицией в расследовании сексуального насилия над детьми, что и послужило причиной открытия дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям