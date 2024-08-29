В Кремле ответили как будут бороться с инфляцией

Песков: Путин поручил правительству разработать меры по борьбе с инфляцией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Кремль задействован в вопросах по борьбе с инфляцией, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Российский президент Владимир Путин дал поручения правительству РФ по борьбе с инфляцией. В работе будут задействованы представители администрации российского главы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавно у президента состоялось экономическое совещание, и я сообщил, что по итогам заседания уже есть перечень поручений. И там будут поручения по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом. Да, действительно, поручение будут предоставлены, в первую очередь, правительству. В этой работе принимают участие профильные специалисты администрации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российский президент Владимир Путин дал поручения правительству РФ по борьбе с инфляцией. В работе будут задействованы представители администрации российского главы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Совсем недавно у президента состоялось экономическое совещание, и я сообщил, что по итогам заседания уже есть перечень поручений. И там будут поручения по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом. Да, действительно, поручение будут предоставлены, в первую очередь, правительству. В этой работе принимают участие профильные специалисты администрации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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