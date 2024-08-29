В Кремле ответили как будут бороться с инфляцией

Российский президент Владимир Путин дал поручения правительству РФ по борьбе с инфляцией. В работе будут задействованы представители администрации российского главы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Совсем недавно у президента состоялось экономическое совещание, и я сообщил, что по итогам заседания уже есть перечень поручений. И там будут поручения по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом. Да, действительно, поручение будут предоставлены, в первую очередь, правительству. В этой работе принимают участие профильные специалисты администрации», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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