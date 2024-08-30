ВС РФ продвинулись в трех населенных пунктах на харьковском направлении

Российские военнослужащие за последние сутки продвинулись в районах Синьковки, Песчаного и Розовки под Купянском на харьковском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«За истекшие сутки в ходе активных освободительных действий ВС РФ удалось продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка», — передает слова Марочко ТАСС. Он отметил, что сложный рельеф и стратегические высоты, контролируемые ВСУ, не помогли украинским военным получить преимущество.
Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Марочко отмечал, что многие солдаты ВСУ оставляют оружие и боеприпасы. Также продолжаются активные бои в районе Липцов и Волчанска, передает 360.ru.
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