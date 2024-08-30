Марочко: ВСУ хаотично отступают у Купянска

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ВСУ в хаотичном порядке бегут из-под Купянска в Харьковской области, сообщает Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — сказал Марочко. Его слова передают ТАСС. Он также отметил, что многие украинцы оставляют оружие и боеприпасы, уходя «на легке».

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что российским подразделениям удалось уничтожить технику и группу пехоты ВСУ под Купянском. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град», пишет RT. В свою очередь, подразделения ВСУ, отступая из-под Купянска, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями, заявил Марочко.

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Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — сказал Марочко. Его слова передают ТАСС. Он также отметил, что многие украинцы оставляют оружие и боеприпасы, уходя «на легке». Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что российским подразделениям удалось уничтожить технику и группу пехоты ВСУ под Купянском. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град», пишет RT. В свою очередь, подразделения ВСУ, отступая из-под Купянска, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями, заявил Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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