Марочко: ВСУ хаотично отступают у Купянска

Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — сказал Марочко. Его слова передают ТАСС. Он также отметил, что многие украинцы оставляют оружие и боеприпасы, уходя «на легке».
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что российским подразделениям удалось уничтожить технику и группу пехоты ВСУ под Купянском. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град», пишет RT. В свою очередь, подразделения ВСУ, отступая из-под Купянска, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями, заявил Марочко.
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