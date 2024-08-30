Марочко: ВСУ хаотично отступают у Купянска

30 августа 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

ВСУ в хаотичном порядке бегут из-под Купянска в Харьковской области, сообщает Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — сказал Марочко. Его слова передают ТАСС. Он также отметил, что многие украинцы оставляют оружие и боеприпасы, уходя «на легке». Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что российским подразделениям удалось уничтожить технику и группу пехоты ВСУ под Купянском. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град», пишет RT. В свою очередь, подразделения ВСУ, отступая из-под Купянска, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями, заявил Марочко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные хаотично покидают передовые позиции у Купянска на харьковском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Украинские боевики начали покидать передовые позиции, расположенные северо-восточнее от населенного пункта Купянск. Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — сказал Марочко. Его слова передают ТАСС. Он также отметил, что многие украинцы оставляют оружие и боеприпасы, уходя «на легке». Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что на Купянском направлении сложилась напряженная обстановка, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ сообщили, что российским подразделениям удалось уничтожить технику и группу пехоты ВСУ под Купянском. Удар был нанесен реактивной системой залпового огня «Град», пишет RT. В свою очередь, подразделения ВСУ, отступая из-под Купянска, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями, заявил Марочко.