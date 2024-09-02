02 сентября 2024

Shot: ВСУ попытались атаковать Тверскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители заподозрили атаку БПЛА
Местные жители заподозрили атаку БПЛА Фото:

Жители Тверской области сообщают о громких взрывах и активной работе систем ПВО в ночное время. Местные восприняли громкие звуки как атаку со стороны ВСУ, передает Shot.

«Громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23 часов на окраине Твери в микрорайоне Мигалово, до этого был слышен характерный звук пролёта БПЛА», — сообщает источник, его сообщение передали в telegram-канале Shot. По неподтвержденной информации, были сбиты несколько воздушных целей.

На данный момент официальных комментариев от властей Тверской области или военных представителей не поступало. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

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Жители Тверской области сообщают о громких взрывах и активной работе систем ПВО в ночное время. Местные восприняли громкие звуки как атаку со стороны ВСУ, передает Shot. «Громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23 часов на окраине Твери в микрорайоне Мигалово, до этого был слышен характерный звук пролёта БПЛА», — сообщает источник, его сообщение передали в telegram-канале Shot. По неподтвержденной информации, были сбиты несколько воздушных целей. На данный момент официальных комментариев от властей Тверской области или военных представителей не поступало. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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