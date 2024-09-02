Shot: ВСУ попытались атаковать Тверскую область

Жители Тверской области сообщают о громких взрывах и активной работе систем ПВО в ночное время. Местные восприняли громкие звуки как атаку со стороны ВСУ, передает Shot.
«Громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23 часов на окраине Твери в микрорайоне Мигалово, до этого был слышен характерный звук пролёта БПЛА», — сообщает источник, его сообщение передали в telegram-канале Shot. По неподтвержденной информации, были сбиты несколько воздушных целей.
На данный момент официальных комментариев от властей Тверской области или военных представителей не поступало. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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