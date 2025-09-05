«Я-русский»: Стивен Сигал сделал признание на пленарном заседании ВЭФ. Видео

Стивен Сигал заявил, что он русский на ВЭФ
Актер ранее выразил положительное мнение о заседании Владимира Путина
Американский актер Стивен Сигал сделал громкое признание, заявив, что он русский. Слова прозвучали на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«Я — русский», — сказал Сигал в кулуарах мероприятия. Его слова передает ТАСС. Актер ранее выразил положительное мнение о пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина. Во время выхода из зала он сделал несколько фотографий с участниками мероприятия.

Юбилейный Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году ключевой темой форума определено «Дальний Восток — сотрудничество ради мира и процветания».

