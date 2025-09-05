В Кремле отреагировали на призыв Трампа к Европе прекратить закупки нефти из РФ

Песков: Кремль не располагает подтверждением призыва Трампа по российской нефти
В Кремле не располагают подтверждением сообщений о том, что президент США Дональд Трамп якобы призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Мы не знаем, правда это или неправда», — сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о призыве отказа. Информацию об этом передает агентство «Интерфакс».

На вопрос журналистов о том, может ли подобная инициатива повлиять на сотрудничество России с отдельными странами Европы, такими как Словакия и Венгрия, Песков ответил, что эти отношения рассматриваются отдельно от подобных заявлений. «Это самостоятельные измерения», — заявил он.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что Трамп во время телефонных переговоров с главами стран Европы призвал отказаться от импорта энергоносителей из России. Также сообщалось, что американский лидер попросил лидеров европейских стран усилить экономическое давление на Китай.

